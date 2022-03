Darwin Espinoza denuncia que vehículo desconocido se estaciona frente a su casa

El congresista Darwin Espinoza, de Acción Popular, denunció vía Twitter la presencia de un vehículo extraño frente a su domicilio, el cual habría tenido un comportamiento inusual durante tres días seguidos. Al avisar al personal de Serenazgo, estos llegaron a la zona y pidieron al chofer de la camioneta de color plomo que se identifique, pero este se negó, según la versión del parlamentario.

El acciopopulista vinculó este incidente con su trabajo como parlamentario. Señaló que podría estar siendo víctima de un reglaje. Espinoza se mostró preocupado por este accionar y consideró que desde el mismo Congreso de la República podrían estar interesados en vigilar sus movimientos.

“¿Reglaje? Van tres días seguidos que este vehículo viene estacionándose frente a mi casa. El chofer permanece todo el tiempo en el auto. Hoy fue intervenido por el Serenazgo y se negó a identificarse. ¿Quién estaría interesado en reglarme? Sospecho que convivo con el enemigo en el Congreso”, escribió en su cuenta de Twitter.

Darwin Espinoza denuncia presunto reglaje en su contra. Foto: captura de Twitter

PUEDES VER: Las estrategias de Pedro Castillo para sobrevivir en la Presidencia

Nombre de Darwin Espinoza fue vinculado a ‘Los Niños’

El último 27 de febrero, Darwin Espinoza apareció en los medios de comunicación para negar que forme parte de ‘Los Niños’, grupo conformado por cinco parlamentarios que —según el testimonio de Karelim López ante la Fiscalía— estarían vinculados a una presunta organización criminal que lideraría el presidente de la República, Pedro Castillo, desde Palacio de Gobierno.