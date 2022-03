Vizcarra: “El presidente Castillo debería renunciar porque ha perdido legitimidad”

El expresidente Vizcarra concedió una entrevista al programa LR Noticias- Puno. Analizó la actual coyuntura política. Admitió que una situación similar afrontó él cuando el Congreso quiso vacarlo en 2020, sin embargo, no hay nivel de comparación con las evidencias que comprometen a Pedro Castillo, dijo.

¿Le es familiar la actual crisis política en el país?

Sí, claro. Me es familiar porque he estado en una coyuntura parecida, pero no igual. Yo, cuando desempeñaba el cargo de presidente de la República, he tenido una confrontación permanente con el Congreso que estaba en manos del fujimorismo y el aprismo, que no me dejaban gobernar. Por eso tomamos la difícil decisión de cerrar el Congreso un 30 de septiembre de 2019.

No hay similitud pero hay parentesco político en las razones. Usted y Castillo son acusados de corrupción por colaboradores eficaces.

Hay similitudes, pero hay una diferencia de fondo muy grande. El 12 de octubre de 2020 salió la denuncia de presunta coima. Desde esa fecha hasta ahora, solo hay esa declaración del colaborador eficaz. No hay ninguna corroboración. Sin embargo, en el gobierno del presidente Pedro Castillo, hay el caso de la licitación del puente Tarata, la compra de biodiesel por Petroperú, la denuncia de los ascensos previo pago, el caso de los veinte mil dólares en el baño de la secretaría de palacio de gobierno, tenemos hechos concretos. Lo mío fue un pretexto de los grupos económicos de poder y los grupos políticos sin ninguna prueba.

Cuando salió a luz la declaración de Karelim López, usted pidió la renuncia de Pedro Castillo. Cuando usted fue acusado de corrupción, no renunció y esperó la vacancia. ¿No cree que hay contradicción?

Yo no renuncié porque no había cometido ningún ilícito y lo sigo sosteniendo ahora. (…) No había ningún acto delincuencial y lo vuelvo a decir ahora. Yo estaba trabajando de manera decidida y tenía un amplio respaldo popular. Lo que ocurre ahora es que los actos ilegales están a la vista. (…) El presidente Castillo debería renunciar porque ha perdido legitimidad. Cuando el 80 % de la población ya no cree en el presidente ¿cómo va gobernar?

Pedro Pablo Kuczynski renunció por los Mamanivideos. ¿Cree que el exmandatario fue más consciente de lo que se le venía en comparación de Pedro Castillo?

Yo creo que fue mucho más pragmático. (…)

¿Está dejando entrever que para el caso Pedro Castillo faltan videos y audios para que acceda una renuncia digna?

Pero tenemos información al respecto. Puno, Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna le dio su confianza a Pedro Castillo. Va meses y lo que ha generado es desconfianza. No necesitamos videos. Está claramente evidenciada la visita de proveedores a Palacio de Gobierno y a la casa privada de Sarratea (…). Sí hay evidencia de hechos ilegales que comprometen al presidente.

Usted cuando asume la presidencia toma protagonismo por el inicio de la pandemia, pero se deslegitimó cuando se vacunó. Después le pasó lo que le está pasando a Pedro Castrillo. Karen Roca, destruyó el perfil que se construía...

Siempre hay que analizar con objetividad. [Mi] exsecretaria Karen Roca, no habla de ningún hecho de corrupción (…) (…) No hay ninguna discusión de ningún proyecto de envergadura que haya sido inflado en su costo. Muy por el contrario nosotros combatimos el Club de la Construcción. Hay diferencias notables en nuestra gestión.

Insisto en mi pregunta. ¿Cree que fue un error haberse vacunado antes?

(…) Sí, recibí la vacuna diez días antes de la vacancia. Fue experimental. Si eso ha generado alguna susceptibilidad, yo he pedido perdón. Está mal.

Uno puede entender que el presidente, que tiene que estar al frente del país, haya recibido una vacuna experimental ¿pero su esposa y familiares?

Justo por lo experimental que era mi esposa quiso estar a mi lado. Si es que esto generó alguna susceptibilidad en la población, yo ya lo he pedido, y puedo volver a pedir las disculpas del caso.

En el Congreso lo que se impone es el voto y no el respeto por la Constitución. Pedro Pablo Kuczynski y usted han sido sometidos a vacancia. ¿Qué cree que hay que hacer algún ajuste a la Constitución?

Yo creo que sí. La Constitución, merece un ajuste en lo referente al equilibrio de poderes entre el Congreso y el Ejecutivo. No puede ser que nuestra Constitución permita esta inestabilidad. Para eso hay que definir claramente a que se refiere con vacancia por incapacidad moral permanente. Eso no está desarrollado en una norma donde quede claro para que [cada quien] no interprete como le da la gana. (…)

Pero también puede afectar la moral pública el hecho que Pedro Castillo, y usted afronten cuestionamientos por presunto recibimiento de coimas.

Totalmente de acuerdo, pero eso tiene que estar desarrollado… (…) Incluso ahora a pesar de las evidencias sobre algunos actos irregulares del presidente Pedro Castillo, no está dado los sustentos legales para vacar al presidente.

¿Cuál es su salida en estas circunstancias?

(…) Primero hay que corroborar algunos de los hechos delictivos que llegan hasta el presidente de la República. Con ello el presidente pierde legitimidad. Un presidente que no tenga liderazgo ya no puede gobernar el país. Yo le he solicitado al presidente que dé un paso al costado y que asuma la vicepresidenta Dina Boluarte, pero solo para un proceso de transición para que convoque a elecciones generales.

¿Por quién votó?, por Keiko Fujimori o Pedro Castillo

Yo de ninguna manera podía votar por Keiko Fujimori. Iba a votar por Pedro Castillo, pero las propuestas que escuché en el tramo final de la campaña eran absolutamente irrealizables. Al final, no voté por Pedro Castillo. [Por eso] en segunda vuelta voté en blanco.

¿Leyó el libro el Perfil del Lagarto?

No lo he leído pero sí me lo han comentado. Es un libro de ficción. Estoy de acuerdo con la libertad de prensa. Nunca en mi vida nadie me ha dicho lagarto. Sin embargo, que me digan no me molesta. Que me digan el lagarto Martín para nada me incomoda.v