Edwin Martínez, de AP, anuncia que no dará voto de confianza: “No se ha visto cambio alguno”

El congresista de Acción Popular Edwin Martínez indicó que no otorgará el voto de investidura el próximo 8 de marzo al gabinete ministerial que lidera Aníbal Torres si permanecen los ministros de Salud, Hernán Condori; de Energía y Mina, Carlos Palacios; y de Defensa, José Gavidia”. En declaraciones para La República, el parlamentario lamentó que presidente Pedro Castillo no evalúe la permanencia de los titulares de las carteras ministeriales.

“En la última reunión que sostuvo Acción Popular con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno se hizo saber la posición de la bancada con respecto a los cuestionamientos de los ministerios, pero hasta el momento no se ha visto ningún cambio”, dijo Edwin Martínez.

“Aún no hay reunión de bancada, pero en mi caso no voy a dar el voto de confianza si se mantienen los ministros cuestionados, porque considero que no es justo para el país tener ministros con antecedentes”, añadió.

Edwin Martínez señaló que la tregua entre el Congreso y el Ejecutivo no se ve reflejada, ya que —según él— el Gobierno que preside Pedro Castillo no tiene en cuenta los cuestionamientos que recaen en sus ministros pese a los diálogos sostenido con las bancadas políticas del Congreso.

De esta manera, acusó al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, de tener el control político sobre las acciones que toma el mandatario con respecto a las designaciones de los ministerios.

“Lo que se ha visto es que, Vladimir Cerrón y su facción, parece que quieren un enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo para sus propios intereses, pues si al presidente Pedro Castillo se le hace saber de algunos cuestionamientos a los ministros y no hace caso, queda claro entonces que está en vano el diálogo con las bancadas políticas del Congreso cuando solo le va a hacer caso al secretario general de Perú Libre”, expuso.

Edwin Martínez sobre designación de Bustamante en el MTC

El congresista de Acción Popular cuestionó, además, que Nicolás Bustamante jure el último viernes 4 de marzo como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, debido a los cuestionamientos en su contra por interceder en la ejecución del proyecto de la obra vial en Anguía, Chota, expediente que fue aprobado en tan solo un día.

“No es justo que Nicolás Bustamante sea nombrado como ministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sabiendo de los cuestionamientos en su contra. Es lamentable lo que está haciendo el presidente Pedro Castillo, porque el sucesor de Juan Silva cometió serios errores cuando se desempeñó en la cartera que ahora preside al interceder en una obra para que sea aprobada en un día”, sentenció Martínez.