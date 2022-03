Alexandra Ames: “La vacancia es el posible camino que se dará este año”

La politóloga Alexandra Ames analiza la actual crisis política. Afirma que los caminos de una posible renuncia o de elecciones generales podrían darse en tanto se impulse una reforma electoral. Asegura que lo más probable es que el presidente Pedro Castillo sea vacado este año.

¿La tregua entre el Ejecutivo y el Legislativo se acabó tras la denuncia de Karelim López contra el mandatario Pedro Castillo? ¿Cuánto lo afecta?

Los declarado por Karelim López es grave, sin embargo no creo que sea suficiente desde la lógica del Congreso para que esta aparente tregua se acabe. Afecta políticamente al mandatario, pero esto no traerá una consecuencia inmediata.

Renovación Popular ya tiene la moción de vacancia contra Castillo. ¿Es el camino para salir de la crisis?

El camino que se va optar es, sin duda, por la vacancia, pero no será inmediata. Pese a que hay muchas posibilidades de que le den la confianza al gabinete, también creo que la movilización para llegar a los votos para la vacancia se va a empezar a calentar este mes. Sí creo que es el camino más posible que se dará este año.

¿Cómo evalúa a la oposición?

El problema de la oposición es que está en contra del personaje y no de sus acciones. No he visto por parte del Congreso indignación frente a las denuncias de López frente a los congresistas de Acción Popular. Allí uno se puede dar cuenta de que no está focalizada en enrumbar el país, sino en atacar al oponente solo para sacarlo de juego.

La última encuesta de Datum indica que el 67% de ciudadanos desaprueba la gestión de Castillo y el 38% cree que debe renunciar. ¿La renuncia es la mejor opción?

Una renuncia puede ser una salida a corto plazo si se hace bajo una reforma para tener mejores procesos electorales. Yo lo veo muy poco probable. Castillo no va a renunciar, no siento ni siquiera que le afecte volver a armar un gabinete cada mes porque está más preocupado en aferrarse al cargo y evitar cualquier juicio.

Entonces, ¿las elecciones generales son el mejor camino?

Podría ser interesante solo si se da de la mano con una reforma para tener mejores reglas de juego en las próximas elecciones. Hay una agenda de reforma política que está siendo cada vez más invisibilizada y que los congresistas deberían desempolvar, además de la modernización del Estado y la reforma del servicio civil.

El 72% de los peruanos -según Datum- está en contra del cuarto gabinete ministerial y el 49% cree que no se le debe dar la confianza. ¿Qué acciones debe tomar el Ejecutivo para revertir esta reprobación?

Castillo debe empezar a leer las encuestas y empaparse de los medios de prensa. Ahora, en una situación de pandemia es una preocupación que esté Condori en esta cartera (de Salud) y su sola presencia es un argumento de peso para que el Congreso no le dé la confianza. Sin embargo, Castillo sabe que tiene la matemática a su favor y no siente esta necesidad de cambiarlo. No es un gabinete exclusivo de Perú Libre.

El Legislativo no tiene legitimidad. Según el IEP, el 82% desaprueba al Congreso y el 73% a su presidenta Alva. ¿Esto se debe a las contrarreformas en el Congreso o a que están de espaldas al pueblo?

No tiene que ver con eso, sino con que la gente siente que el Congreso no está trabajando leyes que aporten a la mejora de la calidad de vida.

¿Cómo ve el rol de Alva?

Le corresponde aferrarse al rol que muestra diálogo, apertura y la generación de consensos.

¿Qué acuerdos mínimos deben tener Ejecutivo y Legislativo?

La salida no pasa porque los dos poderes del Estado pongan una bandera blanca. La sociedad civil debe generar presión para que ambos puedan acordar una agenda. ❖