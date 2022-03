Pleno del Congreso sesionará este martes 8, previo al voto de confianza

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva, convocó a los legisladores a una sesión del Pleno para este martes 8 de marzo, la cual tendrá lugar a partir de las 9.00 a.m. Posteriormente, a las 4.00 p.m., el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, se presentará en el hemiciclo en compañía de los demás jefes de carteras para exponer la política general del Gobierno a fin de que se le otorgue el voto de investidura.

Hasta el momento, el gabinete ministerial que se presentará ante el Congreso para saber si este le otorga o no la confianza no está completo, pues luego de la renuncia del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, todavía no se conocer quién será su reemplazo en la jefatura del MTC.

El pasado jueves 24, el primer ministro, Aníbal Torres, señaló que de acuerdo a las conversaciones que había sostenido con las bancadas hasta ese entonces, era posible que no se le otorge el voto de investidura. “Esperamos que nos den la confianza. Pero yo, conversando con las bancadas, más o menos, he sondeado que quizás no es posible que nos otorguen el voto de confianza ”, dijo entonces a la prensa.

Datum: 72% de peruanos en contra de cuarto gabinete ministerial

A cuatro días del voto de confianza, la encuestadora Datum reveló que un 72% de peruanos se muestra en contra del cuarto gabinete ministerial conformado por el presidente de la República, Pedro Castillo, y liderado por el primer ministro Aníbal Torres.

Asimismo, un 46% del total señala que el gabinete, liderado por el presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres, “es más de lo mismo y no tiene personas preparadas” mientras que otro 26% asegura que este cuarto gabinete “es peor que los anteriores”.