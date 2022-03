Pérez Guadalupe: “Aníbal Torres sigue pensando como dictador”

Alberto Fujimori y Antauro Humala, condenados por delitos de lesa humanidad y homicidio simple, respectivamente, vuelven a poner en debate el tema del indulto. El expresidente de la República busca salir de prisión a raíz de su desquebrajada salud, la cual recayó este jueves 3 de marzo. Mientras que el hermano de Ollanta Humala pretende acortar su condena a través de la redención de la pena por trabajo y estudio.

José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior, señaló que para cambiar a un interno de su centro penitenciario se debe cumplir con diversos factores como razones de seguridad; es decir, que el recluso no sea un peligro para el establecimiento; por reubicación familiar y hacinamiento o reordenamiento.

En el caso de Fujimori, estas causales no aplican. Además, uno de los motivos para no remover a un interno es la salud de este; por lo que, dada la complicada situación del expresidente, sería imposible.

Agregó que una junta médica deberá acreditar que ese cambio de centro penitenciario no va a afectar la salud del padre de la lideresa de Fuerza Popular. El exministro del Interior sostuvo que los intentos de trasladar a Alberto Fujimori del penal de Barbadillo a otra cárcel es una venganza política por parte del primer ministro, Aníbal Torres.

“Sigo pensando que Aníbal Torres sigue pensando como dictador y cree que todo mundo va a actuar sin respetar las normas al igual que él. Susana Silva (exjefa del Inpe) no lo ha hecho y me parece muy bien. Demuestra la gran persona y profesional que es y no se dejó intimidar. A mí no me pueden decir que soy fujimorista”, recalcó.

Aunque aseguró que sí es posible cambiar al padre de Keiko Fujimori de penal, aclaró que es muy difícil garantizar que tendrá los mismos cuidados que recibe en Barbadillo.

Ante la probabilidad de que tanto el expresidente como Antauro Humala reciban un indulto, Pérez Guadalupe recordó que en el Gobierno de Ollanta Humala surgió esta premisa. No obstante, nunca se efectuó, ya que se priorizaron las leyes sobre los aprecios y temas familiares.

“Puede ser que se esté usando como medida de cambio, pero lo que quieren es cambiar a otro penal, no sacar y más bien sacar a Antauro antes de que termine de cumplir su condena”, detalló.

Por otro lado, sustentó que Fujimori sigue siendo el preso más caro del país. Al menos 17 personas trabajan para él.

De acuerdo a su análisis, el único penal que podría dar seguridad al exmandatario sería Ancón II. Sin embargo, trasladarlo a una clínica cuando su estado de salud se vea afectado sería realmente complicado.

“Antauro no califica para un indulto, para nada, para ningún beneficio ¿Ahora cabría un indulto humanitario (para Alberto Fujimori) por cuestiones de salud? Quien lo va a determinar es la junta de médica”, manifestó.