Pedro Castillo descartó implementar un modelo comunista o chavista: “Eso es falso”

Lo descarta. El presidente de la República, Pedro Castillo, rechazó los dichos que señalan que planificaría “enquistarse en el poder” más tiempo del permitido legalmente. Asimismo, negó que su Gobierno vaya a implementar “algún modelo distinto”.

El jefe de Estado hizo esta afirmación durante su participación en la “Reunión Ejecutiva: Fortaleciendo la capacidad de gestión de las municipalidades de centros poblados del Perú”, y a cuatro días de la salida de Juan Silva del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Se ha creado ciertos temores, cuando hemos asumido este mandato, diciendo que somos una Asamblea Nacional Constituyente para enquistarnos en el poder o para implementar un modelo comunista, un modelo chavista, un modelo distinto, eso es totalmente falso y errado . Eso hay que sacarse de la cabeza”, manifestó este viernes.

En ese sentido, Castillo Terrones aseguró que su principal objetivo es “atender las grande necesidades” de los peruanos y mencionó que grupos opositores a su gestión no han podido demostrar “nada de lo que le estigmatizaron”.

“Nosotros hemos venido acá a darle al pueblo salud, educación y atender las grandes necesidades, a atender al agricultor, y en ese marco consideramos importante decir que desde el momento que hemos iniciado, nada de lo que se nos ha estigmatizado nos pueden demostrar de lo que se ha dicho . Al contrario, a través de los alcaldes, quisiera implementar, y al sector que corresponde, llevar a cabo la titulación de tierras a los hermanos campesinos”, expresó.