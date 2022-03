Demandan que Pedro Castillo comparezca ante Comisión de Fiscalización

Caso Sarratea. Existen antecedentes de presidentes que rehuyeron de las comisiones investigadoras. Pero el abogado del mandatario chotano dice que este responderá de acuerdo a ley.

Aún no se pronuncia. Pedro Castillo no aclara si responderá o no por el caso Sarratea. Foto: PCM