La reunión secreta de Cerrón y Mirtha Vásquez: ¿Qué pidió el líder de Perú Libre?

En La Entrevista, Paola Ugaz conversó con Romina Mella, periodista de investigación en IDL Reporteros, sobre la animadversión que posee Vladimir Cerrón contra Mirtha Vásquez a raíz de que la entonces presidenta del Congreso se negara a reponer al aprista Javier Ríos como magistrado del Tribunal Constitucional, quien dejó el cargo tras la difusión de una fotografía donde aparecía junto al exoperador montesinista Óscar López Meneses, el exministro aprista Agustín Mantilla, el general EP Roberto Vértiz y el comandante EP José Cuadra, en un salón privado del restaurante Fiesta, en Miraflores.

- Acaban de publicar una investigación que vincula a Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, con un conocido del partido aprista que se llama Javier Ríos, miembro del Tribunal Constitucional que fue sacado del cargo tras darse cuenta de un contubernio. Cuéntanos un poco.

Pongámonos en el escenario de junio del 2021; estábamos en uno de los momentos más importantes y más álgidos dentro del proceso electoral, ya se estaba en el conteo de votos. Había una serie de informaciones sobre las mesas de sufragio, movilizaciones ciudadanas y estos grupos como La Resistencia haciendo acoso callejero, terruqueo a los representantes de las instituciones electorales.

En paralelo, en el Congreso estaba el proceso de selección de magistrados del TC. De hecho, ese proceso ya había sido cuestionado porque en toda esta campaña por el fraude electoral habían partidos políticos que estaban tratando de poner personajes que se acomodaban a sus intereses en el TC.

El 29 de junio, Vladimir Cerrón se comunica, llama a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, y le pide que tengan una reunión personal. Le da una dirección en Lince.

Ellos ya se habían conocido en coordinación de Roger Najar. De acuerdo con fuentes, había un interés ante un eventual Gobierno de Castillo de poder contar con Vásquez Chuquilín.

Ese mismo día (29 de junio) va Mirtha Vásquez junto a uno de sus asesores parlamentarios a quien le piden esperar en la sala del segundo piso de esta casa que funciona como oficina.

La conversación es muy corta. Vladimir Cerrón le pide a Vásquez que incorpore a un amigo suyo, Javier Ríos, al TC.

- ¿De qué trató la conversación?

Cerrón le dice: ‘Mire, presidenta, nosotros estamos armando nuestros cuadros para los ministerios. Una propuesta en las que Pedro Castillo y yo estamos de acuerdo es sobre usted, pero eso depende, pues’.

Ella le dice: ‘Yo voy a revisar la sentencia, pero me parece que eso no es posible. No puedo ofrecer algo que no es legal’. A lo que el fundador de Perú Libre le aconseja que lo piense y que Ríos no iba a ser malagradecido con ella.

La reunión termina y días después Mirtha Vásquez es visitada por lo que es una emisaria de Cerrón en el Congreso, Mara Ortega, que en ese momento era asesora de la congresista del partido de Acuña, Carmen Omonte, la ve y le dice que quería tener una respuesta.

Mirtha le dice que eso no va a suceder. Lo interesante son dos aspectos. Vladimir Cerrón presenta recursos constitucionales ante el TC buscando que se anule su condena y, dentro de ella, hay una inhabilitación a la función pública. El interés de Cerrón era que se nombrara a un magistrado cercano a él para que pueda abogar por sus intereses en el Tribunal Constitucional.

Esto también explica la oposición férrea que tuvo Cerrón cuando Vásquez fue designada primera ministra.

- IDL-Reporteros también ha investigado a Karelim López. ¿Quién es? ¿Cuál es su perfil?

Es una lobista que hasta el Gobierno de Castillo tuvo un perfil bajo, pero ha trabajado activamente en distintos gobiernos y con rasgos característicos.

De acuerdo a lo que nosotros hemos podido reportear, es esta forma de cómo trata de abrazar a las personas con las que se vincula a través de regalos, fiestas, reuniones, encontrar la debilidad o perfilar a la gente con la que se vincula para luego obtener beneficios económicos.

Ha financiado campañas. Ella trabajó en el MTC durante el segundo Gobierno de Alan García y también ha sido aportante de campaña. Ha contribuido a la campaña presidencial de Keiko Fujimori con S/ 18 000. Apoyó la candidatura de Luz Salgado al Congreso de la República.

En el Gobierno de Vizcarra, mantuvo una relación muy estrecha con Karem Rocca e Iván Manchego, personajes muy cercanos al expresidente.

A propósito de sus declaraciones como colaboradora eficaz, creo que es importante decir que todos los dichos de las personas que se acogen a la colaboración eficaz deben tener un proceso de corroboración. Karelim López no tiene un apego precisamente por la verdad.