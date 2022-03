Extitular del Minem señala que Pacheco lo presionó para nombrar a Chávez en PetroPerú

El exministro de Energía y Minas (Minam) Iván Merino habría recibido presiones por parte del exsecretario de Palacio Bruno Pacheco para que nombre a Hugo Chávez como gerente general de PetroPerú. Así lo dio a conocer este jueves 3 de abril, y añadió que enviaba emisarios para ello, para luego insistir con mensajes y llamadas.

“ Me llamó una vez, no le contesté, sabía de dónde provenía la llamada. Fue a visitarme al ministerio, no lo recibí. Me mandó al señor en cuestión (Hugo Chávez Arévalo), no lo recibí , lo derivé a otras personas”, manifestó en diálogo con Canal N.

Merino añadió que frente a la insistencia de Pacheco para lograr que se nombre a Chávez, se tuvo que quejar con el presidente Pedro Castillo para hacer de su conocimiento lo que estaba ocurriendo.

“ Después recibí un (mensaje de) WhatsApp del señor Pacheco indicándome concretamente: ‘El señor tal para gerente general’ (…) Obvio (me quejé con el presidente). Allí como que se derivó la conversación a otros temas”, acotó.

En esa línea, comentó que en la última reunión donde se tocó el tema, este expresó que Chávez Arévalo no tenía el perfil que se necesitaba para el puesto, en presencia del entonces ministro de Economía y finanzas, Pedro Francke, y el mandatario.

El extitular del Minem afirmó que una noche anterior de que deje sus funciones en el ministerio, cruzó palabras con Bruno Pacheco sobre el tema de Chávez y “al día siguiente fue nombrado gerente general”.

Procuraduría pide suspensión de Chávez

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicita la destitución temporal del gerente general de Petroperú, Hugo Ángel Chávez, y del gerente de la cadena de suministro, Muslaim Jorge Abusada, según reveló Epicentro TV.

De acuerdo con el portal periodístico, los dos altos funcionarios están siendo investigados por presuntamente haber incurrido en los delitos de colusión simple y negociación incompatible por haber favorecido a la empresa Heaven Petroleum Operators en la compra de US$ 74 millones en biodiesel.