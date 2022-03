Empiezan adhesiones a la censura contra el ministro Hernán Condori

A un día de haberse presentado la moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori, las bancadas que firmaron el documento tienen la seguridad de alcanzar los votos necesarios para retirar del cargo al titular de esta cartera.

El congresista José Williams, de Avanza País, informó que no está al tanto de cuántas firmas se van recolectando, pero dijo que cuentan con las de su bancada, las de Renovación Popular y Fuerza Popular.

“Sería cuestión de sumar 24, 9 y 7, que son las tres bancadas. De las demás bancadas me imagino que por lo menos uno o dos de Podemos deben haberse adherido, por lo menos dos de Alianza para el Progreso si no son más, de Acción Popular sí tengo mis dudas. Obviamente, no se sumarán Juntos por el Perú, Perú Libre ni Perú Democrático”, manifestó.

Dijo que es un clamor la salida del ministro de Salud, como también lo fue la del ministro de Transportes y Comunicaciones que se iba a ir por acción del Congreso, pero que antes renunció. “Creo que el ministro de Salud está en la misma o diría tal vez en peor situación”, comentó Williams.

Por su parte, Wilman Elera, de Somos Perú, afirmó que están apoyando la censura porque no ven ninguna intención de cambio en Hernán Condori.

“No quiere comprar las medicinas para el covid, la vacunación se ha retrasado enormemente, hay una serie de renuncias porque no quieren trabajar con una persona que no tiene el perfil adecuado, y como tal Somos Perú va a apoyar la moción de censura”, sostuvo Elera.

Jorge Morante, de Fuerza Popular, afirmó que la moción tiene apoyo. “Creo que al ministro de Salud lo van a respaldar algunos amigos y punto. El rechazo a su presencia en el gabinete es unánime”, anotó.

En tanto, Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso, dijo que van a apoyar la censura, aunque creen que antes debe plantearse una moción de interpelación, tal como lo señala el artículo 86 del reglamento. “Nosotros creemos que el ministro Condori debe ser retirado del cargo. Se lo hemos pedido al premier Torres cuando ha venido al Palacio Legislativo, pero hay que observar el debido procedimiento”, precisó Salhuana.

Denuncia mafias

A través de un video, el ministro Hernán Condori informó que en los 23 días de su gestión ha encontrado “presuntas mafias de todo calibre”.

Mencionó consultorías, impunidad administrativa, compras sobrevaloradas en gestiones anteriores, “que deben merecer el rechazo de todos, y hoy pretenden desestabilizar la gestión saboteando la democracia”.

Dijo tener unas listas que serán enviadas a Contraloría. Además, que no habrá borrón y cuenta nueva. “En mi gestión nadie tendrá corona y las sanciones se cumplirán sin dudas ni murmuraciones”, sostuvo.

Manotazos de ahogado

El congresista José Williams señaló que Condori debe probar la existencia de mafias en el sector Salud.

“Son recursos que pueden ser manotazos de ahogado los que está tomando. No creo que tenga proyectos de Estado consistentes. Para eso debe tener visión, estrategias, objetivos, que al parecer no los tiene”.