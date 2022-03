Hildebrandt: “Un maestro rural inexperto tenía remedio, un aprendiz de Alan García no tiene cura”

El periodista César Hildebrandt analizó las últimas revelaciones de la empresaria Karelim López sobre presuntas mafias en el Gobierno que otorgaban licitaciones para beneficiarse. En ese sentido, consideró que el presidente Pedro Castillo y su entorno estarían actuando de manera irregular por propia elección, como lo hubiera hecho la derecha empresarial si ganaba las elecciones.

“ Un maestro rural inexperto tenía remedio, un aprendiz de Alan García no tiene cura . Un campesino que usa un mondadientes después de comer parece (y es) tierno sujeto de estas tierras. Uno que va con gorra al pasaje Sarratea para hablar de negocios sucios no puede pretender indulgencias”, indicó en Hildebrandt en sus trece.

En esa línea, afirmó que “no es que el campesino se manchó en Palacio”, sino que la pulcritud que anunciaba durante la campaña en realidad no existió. Por eso, consideró que “no es dable esperar un cambio”.

A su vez, comentó que si Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, hubiese llegado a ser presidenta, esta habría cometido los mismos atropellos que su padre Alberto Fujimori, y también convertiría a las instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso en sus subordinados.

“¿Qué habría pasado si el fujimorismo hubiese llegado al poder? Es bien sencillo: no tendríamos meses sino años de pestilencia. El fujimorismo no habría cometido los errores bisoños de Castillo sino que habría reconstruido el diseño mafioso del patriarca para que todo tuviese la apariencia de la legalidad ”, añadió.

Hildebrandt recordó que ha propuesto la renuncia de Pedro Castillo en varias oportunidades, así como se lo han sugerido las encuestas con su alto porcentaje de desaprobación. No obstante, él ha manifestado que no lo hará.

PUEDES VER: Empiezan adhesiones a la censura contra el ministro Hernán Condori

“Si el señor Pedro Castillo, presidente constitucional, no quiere renunciar, está en su derecho. Pero el país no puede continuar bajo el liderazgo inexistente de un hombre cuya vida entera está bajo sospecha. No es el socialismo el que gobierna de modo desatento: es un grupo voraz que ha visto la oportunidad de enriquecerse y que hablará del “pueblo” cada vez que se vea descubierto ”, comentó.

Hildebrandt sugiere referéndum para evaluar la permanencia de Castillo

El periodista cree que la “única salida pacífica” que existe es realizar un referéndum para consultarle al pueblo si desean la permanencia de Castillo en el Ejecutivo. Para ello, es necesario modificar las leyes.