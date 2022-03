Aníbal Torres adelanta que ministro de Transportes asumiría “a más tardar” el sábado 5 de marzo

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dio a conocer que, para la presentación del gabinete ante el Congreso a fin de solicitar el voto de confianza, asistirán con el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), quien, adelantó, estaría jurando este viernes 4 de marzo o máximo el sábado 5.

“Vamos a ir todos los ministros, con el titular de Transportes y Comunicaciones que probablemente no juramente ahora o será a más tardar mañana . Vamos a ir todos los ministros, (pero) no les puedo decir ahora quién es el ministro”, indicó a la prensa.

Asimismo, mencionó que una de las características que tendrá el reemplazante del exministro Juan Silva es la probidad, no será “inidónea” para el cargo. No obstante, dijo que aún no podía revelar el nombre del convocado.

Por otro lado, Torres fue consultado sobre la observación a la autógrafa de ley sobre requisitos de ministros y viceministros para lograr acceder al puesto. A ello, mencionó que la PCM va a evaluar presentar una acción para frenar su aprobación en el Parlamento, en caso sea admitida por insistencia .

Fujimori es “debidamente atendido” como todos los presos, afirmó Torres

Además, al ser consultado por la salud del expresidente Alberto Fujimori y su atención en el penal de Barbadillo donde se encuentra recluido, el primer ministro indicó que todos los reos reciben la atención requerida en caso presenten algún malestar.

“ Todos los enfermos que están en las cárceles son debidamente atendidos. En ese sentido, el presidente Fujimori también . Sus familiares lo han llevado, primero, a un hospital; luego, a una clínica. Es su derecho”, refirió.

Respecto a la posibilidad de que Fujimori Fujimori sea trasladado a una celda común, el jefe de la PCM indicó que eso se conversará cuando el expresidente “se sane”.

Añadió también que no se ha analizado nada sobre una posible excarcelación. “No hay nada sobre el tema del indulto, por ahora. Además, nadie lo ha solicitado”, apuntó.