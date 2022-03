RMP: “Gerente general de PetroPerú fue entrevistado por Fermín Silva”

Las declaraciones de la empresaria Karelim López ante la Fiscalía de Lavado de Activos han puesto en la palestra a tres personajes: Zamir Villaverde, Fermín Silva y Segundo Sánchez. Rosa María Palacios señaló que estas personas tienen algunas cosas en común: su cercanía con el presidente de la República, Pedro Castillo, y ninguno es funcionario público, aunque disponen cierto poder dentro del Estado.

Zamir Villaverde

El empresario Zamir Villaverde estuvo preso dos años en Canto Grande por robo en el 2010. No obstante, se declara inocente.

RMP precisó que Villaverde es bastante cercano a los sobrinos de Castillo Terrones. Asimismo, estuvo presente en la fiesta de la hija de Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio, que, de acuerdo a César Nakasaki, fue organizada por su defendida, Karelim López, pero no financiada.

“Zamir Villaverde es un hombre que financia actividades de personas cercanas al presidente de la República. Según el testimonio que narró el doctor Nakasaki, financia el viaje de un hijo del señor presidente, así de cercano”, agregó.

Pese a que Villaverde no es consultor de profesión, se presentó ante los hermanos Pasapera, propietarios de la empresa Termirex, y les indicó que podían ganar contratos de obra pública en el Ministerio de Transporte de Comunicaciones (MTC) a través de sus contactos.

Ante ello, los hermanos Pasapera, que ya poseen investigaciones por vinculaciones con empresas chinas, solicitaron a Karelim López investigar a Villaverde. El pedido fue aceptado, pero Pacheco advirtió a la lobista que el empresario cercano a Castillo era alguien peligroso, lo cual fue informado a los dueños de Termirex.

“En venganza, Villaverde prepara un expediente contra Karelim López para desprestigiarla y se lo entrega al presidente de la República. Aparentemente, también entrega la información contra Bruno Pacheco; es decir, los chats de la Sunat”, acotó.

Fermín Silva

El médico propietario de la Clínica La Luz nació en 1966, en Chota, Cajamarca. Palacios recordó que el jefe de Estado ha acudido a este centro de salud durante la campaña electoral y luego de asumir la presidencia de la República.

No obstante, esto no tendría nada singular; la letrada detalló que un sótano de la Clínica La Luz habría servido como un punto de encuentro paralelo a la casa de Sarratea. La locación habría sido utilizada por Bruno Pacheco y Karelim López para coordinar su defensa.

“Hugo Chávez, gerente general de PetroPerú, fue examinado, entrevistado no por el ministro de Energía y Minas, no por el directorio de PetroPerú, fue entrevistado por el doctor Fermín Silva que no tiene cargo público. El doctor le hace una entrevista a Chávez y luego lo llama para decirle que tiene que hablar con el presidente porque le ha gustado su Power Point y le va a dar el trabajo”, explicó.

Segundo Sánchez

La casa de Sarratea, ubicada en Breña, fue utilizada por Pedro Castillo durante la campaña electoral. Según el propietario, Segundo Sánchez, su vivienda es un centro de reunión familiar para el ahora dignatario.

Sin embargo, López Arredondo ha relatado que acudió a la casa de Sarratea a recoger un documento preparado por el entonces ministro de Defensa, Juan Carrasco, el cual acreditaría que Bruno Pacheco continuaría trabajando en el Estado como asesor del Ministerio de Defensa; ello, a su vez, demostraría que tenía arraigo y evitaría una prisión preventiva.

“Tres personajes, ninguno es funcionario público, pero hay que seguirles la pista”, concluyó.