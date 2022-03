Bellido sobre posible nombramiento de Salaverry: “Si eso se da, sería un error político”

El ex primer ministro Guido Bellido se pronunció sobre las constantes visitas del ex candidato presidencial Daniel Salaverry a Palacio de Gobierno para mantener reuniones con el presidente de la República, Pedro Castillo. El parlamentario no vio con buenos ojos que el excongresista sea un visitante asiduo a Casa de Pizarro.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Salaverry asumiera una cartera ministerial, el legislador de Perú Libre comentó que “si eso se da, sería un error político” . Aclaró, además, que él no tenía conocimiento de quién asumiría el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tras la renuncia de Juan Silva.

Asimismo, Bellido Ugarte manifestó la necesidad de designar al nuevo ministro a la brevedad posible y deslizó que la ceremonia podría darse entre este jueves 3 o el día posterior.

“No podemos estar más de dos días sin ministro. El presidente ya está aquí, así que tiene que pasar a la juramentación que corresponde (...) Yo considero que entre hoy y mañana tiene que darse”, expresó.

Denuncia constitucional contra Castillo por traición a la patria

El congresista por el partido del lápiz comentó que la denuncia constitucional interpuesta contra el presidente Pedro Castillo podría no prosperar, ya que no cuenta con un sustento coherente. También criticó que se haya acusado al mandatario por traición a la patria en base a una frase que dijo tiempo atrás.