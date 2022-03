Arequipa: Rohel Sánchez se queda sin equipo y candidatos para postular en elecciones

Por: Roberth Orihuela

El movimiento regional Yo Amo Arequipa no pudo inscribir su padrón con 3.600 mil afiliados nuevos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundada una apelación sobre el rechazo de la autoridad electoral a inscribir a sus sus afiliados. Ahora el movimiento del pulgar arriba está en riesgo de no presentar candidatos provinciales y distritales. La mayoría de ellos estaba en esa lista.

El último día para enviar los padrones de afiliados al JNE era el 5 de enero. Según la resolución nº 907-2021-JNE, las organizaciones políticas debían enviar una sola lista consolidada y en una sola tanda. Antes se podía enviar varias e ir inscribiendo por partes. Ante esto, los asesores legales de movimientos como Yo Amo Arequipa, Fuerza Arequipeña y Arequipa Avancemos cometieron el error de intentar introducir varias listas. Fueron rechazadas.

Dedito abajo

En el caso de Yo Amo Arequipa son más de 3.600 los afiliados rechazados. Los personeros enviaron una primera lista en diciembre del 2021. Pero el 5 de enero del 2022 solicitaron la anulación de la primera e introdujeron una segunda.El Jurado rechazó todas las inscripciones. Así lo indica el pronunciamiento emitido por la Secretaría General del JNE tras la audiencia del pasado 21 de enero.

Rohel Sánchez estaba voceado como precandidato a gobernador regional.Al respecto, la exautoridad universitaria explicó que buscarán “otros mecanismos legales” para lograr la inscripción de sus afiliados. Pidió calma a sus correligionarios y señaló que no deben preocuparse. “El mismo jurado no está cumpliendo su propia normatividad. Hay que tener paciencia. Nosotros consideramos que estamos en la legalidad”, acotó.

El Asesor Legal del movimiento, José Suárez Llerena, indicó que la resolución oficial no fue emitida ni notificada y no se puede asegurar nada. Aún así aseguró que cuentan con más de 670 afiliados, por lo que no habría riesgo de su participación en las elecciones regionales. Esto a pesar de que el portal del ROP señala que tienen solo 116 afiliados.

Gilmer Luna Boyer quedaría sin opción de participar, está en la lista de los tachados. “Estamos a la espera. El peligro es que no se pueda contar con los candidatos para las provincias y distritos, porque entiendo que la mayoría de ellos estaban allí (en el padrón rechazado)”, indicó.

Más en problemas

Fuerza Arequipeña también sufrió el rechazo de inscripción de 216 afiliados. En esta lista estarían algunos precandidatos para municipios. Sobre ello, el precandidato a la alcaldía provincial Anghelo Huerta Presbítero descartó que su nombre esté en el padrón cuestionado. Dijo que él se inscribió en una primera lista, pero que su firma fue observada por el Registro Nacional de Identidad y Registro Civil (Reniec) y que es tema aparte. Está luchando para que lo dejen inscribirse.

Otro movimiento con problemas para inscribir a sus afiliados fue Arequipa Avancemos. El JNE rechazó la inscripción complementaria de 22 afiliados nuevos. Los personeros enviaron una primera lista con 524 afiliados, y luego intentaron agregar otros 22 más. Estos últimos no fueron aceptados

Congreso, la última opción

La única esperanza que tienen estas organizaciones políticas es que el Congreso apruebe un proyecto de Ley que les permitiría inscribir a todos sus afiliados. La madrugada del martes el pleno votó en contra de dicha norma. El especialista en Derecho Electoral, Jorge Luis Mamani, explicó que algunos parlamentarios han buscado la reconsideración del voto. Esperan que se vuelva a votar en el pleno de hoy. “Pero aún si la aprueban no sería retroactiva, porque el jurado ya resolvió las apelaciones”, acotó Mamani.