Sobrinos del presidente Pedro Castillo visitaban el MTC y luego iban a Palacio de Gobierno

Rudbel Oblitas Paredes, señalado por Karelim López como uno de los operadores de la asignación de contratos de Provías Nacional, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), visitó al ex secretario general de dicho despacho Mario Rubio Uriarte. También lo hizo su hermana, Fany Oblitas Paredes, pero a Anatoly Bedriñana Córdova, exasesor del ministro de Transportes y Comunicaciones. Ninguno cumple función pública. Se les permitió el ingreso por que son los sobrinos del presidente Pedro Castillo.

Ambos son hijos de Lelis Paredes, cuñada del jefe de Estado, y son naturales de Chota, Cajamarca.

Rudbel Oblitas Paredes ingresó en el MTC el 2 de agosto del 2021. Poco después, el 6 de agosto, se reunió con el presidente Castillo, según el registro de visitas de Palacio de Gobierno. Tiene registradas 12 visitas.

Los días 16, 17, 18, 19 y 21 de agosto del mismo año, su hermana Fany Quispe Paredes también estuvo en Palacio de Gobierno. Unos días después, el 24 de agosto, tuvo una reunión en el MTC. Al igual que su hermano Rudbel Oblitas Quispe, también ingresó a Palacio de Gobierno en 12 ocasiones.

Rudbel y Fany Oblitas Paredes, sobrinos del presidente Castillo, no son servidores públicos, pero tuvieron ‘’reuniones de trabajo’' en el MTC. También Zamir Villaverde. Foto: captura MTC

En noviembre del 2021, cuando Rudbel Oblitas Paredes entraba y salía de Palacio de Gobierno, Karelim López se reunió con el sobrino del presidente en una oficina a la altura de la cuadra 23 de la avenida Arequipa, entre el edificio El Dorado y el restaurante Siete Sopas. Rudbel Oblitas le dijo a Karelim: ‘’Me dio el mensaje de que todo estaba controlado, que me mantuviera callada y que todo iba a estar tranquilo, que no dijera nada’', dijo. Dos días después, Karelim López se encontró con el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y le repitió la consigna: ‘’(Me dijo) que había hablado con Rudbel, que todo estaba bien, que no pasaba nada’'.

Chinos de risa

El 11 de noviembre del 2021, Rudbel Oblitas ingresó en Palacio de Gobierno y la última vez lo hizo el 2 de diciembre. Lo que significa que estuvo en contacto con su tío directamente entre agosto y diciembre del 2021, precisamente en el periodo que Provías Nacional concedió 7 contratos por un total de S/ 804,5 millones a las empresas China Civil Engineering Construction Corporation y China Railway Tunnel Group. En 4 contratos los chinos estuvieron asociados a la empresa de los hermanos Roberto y Alejandro Aguilar Quispe, Ingeniería Integración de Proyectos (INIP).

Representante. Li Qingyong, de China Civil Engineering. Foto: difusión

Vale recordar que la constructora INIP fue mencionada por Karelim López como la empresa supuestamente beneficiada con contratos digitados desde Palacio de Gobierno.

Pero también hay otro personaje identificado en la trama de las adjudicaciones de contratos a las empresas chinas en sociedad con INIP de los hermanos Aguilar Quispe. Se trata del empresario Zamir Villaverde García, muy amigo de los sobrinos del presidente Castillo.

Después que Karelim López lo mencionara en el caso de los contratos digitados del MTC, Villaverde negó cualquier vínculo: ‘’No tengo alguna relación con ese ministerio, ya que mis actividades empresariales son de otro tipo, en la vida privada, no en la pública’'.

Sin embargo, el 22 de setiembre del 2021, Zamir Villaverde sostuvo una reunión de trabajo con el entonces jefe de asesores del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, desde las 12:32 m. hasta las 1:44 p.m. Se entrevistó con el mismo funcionario Anatoly Bedriñana Córdova, con el que se había reunido Fany Oblitas Paredes, la sobrina del presidente Castillo, en agosto.

Entrevistado por este diario, Anatoly Bedriñana no recordaba ni a Fany Oblitas ni a Zamir Villaverde.

‘’Durante el año pasado he recibido infinidad de visitas. El nombre de Fany Oblitas no lo recuerdo, ni el tema que hemos podido abordar. Con toda sinceridad, no sabía que me había reunido con la sobrina del presidente Castillo. A Rubdel Oblitas tampoco lo ubico. Yo he trabajado hasta noviembre como jefe de gabinete y voy a revisar mi agenda para ver cuál es el tema que han ido a abordar. Lo mismo en el caso de Zamir Villaverde. Solo se de él lo que salió en los medios’', arguyó.

Fechas coincidentes

Los 7 contratos adjudicados por Provías Nacional a las empresas chinas, y que presuntamente fueron coordinados con Palacio de Gobierno, se suscribieron por coincidencia en el periodo de las visitas de Rudbel y Fany Oblitas Paredes, sobrinos del presidente Castillo, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre agosto y diciembre del 2021:

-El 23 de agosto.

-El 19 de octubre (dos contratos).

-El 8 de noviembre.

-El 9 de noviembre.

-El 9 de diciembre.

-El 30 de diciembre.

Nexos. El excandidato al Congreso por Acción Popular (izquierda) Oswaldo Moreno y el gerente de INIP, Roberto Aguilar. Foto: Marco Cotrina/La República

Para el excandidato al Congreso por Acción Popular Oswaldo Moreno Rivera, el interés de las declaraciones de Karelim López es dañar a las empresas China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) y China Railway Tunnel Group (CRTG), porque supuestamente está vinculada con China Gezhouba Group Company Perú (CGGCP).

Conflicto asiático

Como reveló La República, el 13 de enero de este año, Oswaldo Moreno organizó una reunión con su compañero de partido, el congresista Raúl Doroteo —señalado por Karelim López como miembro de ‘Los Niños’—, el representante de CCECC, el chino Li Qingyong, y Alexander Aguilar Quispe, hermano de los socios de este, Roberto y Alejandro Aguilar Quispe, dueños de la constructora INIP.

‘’La gente de Karelim López asumimos que está trabajando, con la empresa china Gezhouba, ellos han ganado muchas obras. Puedo demostrar lo que estoy diciendo. Karelim López Karelim está protegiendo a Gezhouba, los está encubriendo’', dijo el acciopopulista Oswaldo Moreno, quien trabaja para los hermanos Aguilar Quispe, de la constructora INIP.

‘’Entonces, ella (Karelim López) está protegiendo a alguien. Nosotros no queremos meternos en problemas, porque no somos una empresa fuerte’', añadió Moreno.

Lo dicho por el excongresista confirma lo que dijo Karelim López, que existe una pugna entre grandes empresas chinas y que algunas salieron ganando millones en contratos.

Por cierto, ayer, la Fiscalía ingresó a las oficinas de Logística y Abastecimiento del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Según la versión obtenida por este diario, la diligencia está relacionado con el contrato entre el Minem y la empresa China CAMC Engineering, en consorcio de INIP, la constructora de los hermanos Aguilar Quispe, por S/ 116,4 millones. Una perla más.

Fiscal de la Nación interrogó a Pacheco

El exsecretario presidencial Bruno Pacheco respondió a las preguntas de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en relación con los presuntos delitos de desbalance patrimonial y enriquecimiento ilícito.

Preguntado sobre el origen de los 20.000 dólares que estaban ocultos en el clóset del baño de su despacho, reiteró que se trataba de una supuesta venta de propiedades de su familia y que ese monto era el que le correspondía.

De acuerdo con algunas fuentes, durante el transcurso de la diligencia fiscal, Bruno Pacheco no mencionó interés en solicitar acogerse a la colaboración eficaz.

Bruno Pacheco llegó a Palacio por intermedio de Zamir Villaverde, para cuya empresa, Vigarza, trabajó el exsecretario presidencial.

Cercanía. Zamir Villaverde García visitó el MTC. Foto: difusión

El dato

Búsqueda. Este diario se presentó en las oficinas de China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) para entrevistar al representante, Li Qingyong.

Silencio. No aceptaron ofrecer declaraciones sobre las imputaciones de Karelim López. Nadie respondió.