Luque sobre denuncia constitucional contra Castillo: “Es arbitraria, no tiene pies ni cabeza”

La vocera de la bancada de Juntos por el Perú, Ruth Luque, se pronunció luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso declaró procedente la denuncia constitucional en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, por presunta traición a la patria. La parlamentaria señaló que esta acusación es arbitraria.

En diálogo con Radio Nacional, la legisladora indicó que las declaraciones del mandatario sobre la posibilidad de brindarle acceso al mar a Bolivia no configuran el delito por el que han presentado la denuncia.

“Esta decisión que ha tomado la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es arbitraria, no tiene pies ni cabeza porque en realidad no puede aprobarse un informe sobre la base de expresiones que se han generado, no configura ningún delito por traición a la patria. El informe que han aprobado es absolutamente descabellado, está alejado de las garantías y de la objetividad que reviste”, sostuvo Luque.

Respecto a la anunciada presentación de una moción de vacancia presidencial por iniciativa de la bancada de Renovación Popular, la congresista enfatizó en que desde la agrupación de Juntos por el Perú no van a apoyar la iniciativa.

“Nosotros como bancada hemos sido claros que no vamos a respaldar ninguna vacancia. Creo que, en estas condiciones, lo que se amerita y requiere es garantizar una investigación exhaustiva, una investigación independiente alejada de cualquier interés. En este caso, la investigación sobre los últimos hechos que han surgido están en manos de la Fiscalía”, declaró.

Sobre ataque a la madre de Rosío Torres

Respecto a la denuncia que hizo la parlamentaria de Alianza para el Progreso (APP) Rosío Torres por un ataque que sufrió su madre, Ruth Luque se solidarizó y deslizó que es algo prematuro asociar esto con el voto dirimente que utilizó la también presidenta de la SAC durante el debate de procedencia de la acusación contra el jefe de Estado.