José Luis Hancco: Me decían que por puneño no estaba de acuerdo con el desarrollo de Majes II

José Luis Hancco, votara como votara, siempre tenía las de perder. El presidente del Consejo Regional de Arequipa (CRA), en esta entrevista, arguye que ya lo insultaban cuando estuvo en contra de la firma de Adenda 13 para Majes II. Aclara que nadie, ni la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez interfirió en su abrupto cambio de votación. Todos los caminos conducen a la adenda, indicó.

¿Qué pasó en esos minutos de cuarto intermedio, por qué cambió su voto?

Señalé que se tenía que sopesar la inversión del gobierno regional. Alrededor de US$ 140 millones paralizados desde 2018. La gestión de Elmer Cáceres nunca nos dio información. Encontramos que hay actas y acuerdos que ha firmando no solo Cáceres, también la gobernadora Yamila Osorio. Todos estos acuerdos encaminan a la Adenda 13. Es un camino casi sin retorno. En el cuarto intermedio señalé que voy a reconsiderar mi voto, también por la incorporación de una comisión que va a fiscalizar la adenda. Nunca he estado de acuerdo con el voto dirimente, pero hemos asumido la responsabilidad.

Entonces, ¿estaba mal informado sobre la adenda?

No teníamos muchos elementos. Habían estas actas y acuerdos. Cuando Cáceres Llica desconoció su firma en un documento, nos ponía dudas si era real o no. Hoy sabemos que ha firmado y que acepta los cambios tecnológicos y las nuevas circunstancias.

¿Está manifestando que la adenda 13 fue necesaria?

No, yo estoy llegando a una conclusión que más vale un mal acuerdo que un buen juicio.

Eso es lo que dijo Cobra…

Bueno, en este caso tenemos US$ 140 millones paralizados y US$ 200 millones (por arbitraje) que está señalando la concesionaria, más la empresa hidroeléctrica por US$ 289 millones. Todas estas circunstancias hacían inviable el proyecto. Entonces hemos tomado está decisión en el cuarto intermedio.

¿La gobernadora Kimmerlee Gutiérrez habló con usted antes o durante la sesión? Se publicaron mensajes entre el consejero Harberth Zúñiga y ella.

No hemos conversado, ni por mensajes o cosas por el estilo.

¿Ella no interfirió en su cambio de decisión?

-Nunca, ella también sabía de mi posición contraria. Hemos visto lo más conveniente para Arequipa.

Pero entiende que cambiar en minutos una posición es extraño.

Hasta el debate teníamos una propuesta y en el debate hemos tomando la decisión por la incorporación de la comisión fiscalizadora.

¿Cree que es injusto que lo califiquen de traidor?

Lamento que los congresistas lo hayan dicho. Están siete meses y no tienen ninguna ley aprobada. A los señores (Jaime) Quito y (María) Agüero le solicité una subcomisión del Congreso para investigar la gestión de Osorio y Cáceres y no han hecho nada.

¿Qué hubiera pasado si Hancco se mantenía en su posición? ¿También lo hubieran insultado?

Sí, anteriormente, me insultaron. Me dijeron que por puneño no estaba de acuerdo con el desarrollo de la frontera agrícola (Majes II) Nunca vamos a tener el 100% de aceptación.

Es muy cercana la relación entre la gobernadora y usted. ¿Se trata de un nuevo oficialismo?

No. Lo que quiero decir es que siempre ha habido un buen diálogo con la gobernadora. Yo no creo que al asumir ella, nosotros tengamos que convertirnos en sus enemigos. Debemos seguir unificando fuerzas. Estamos fiscalizando por ejemplo la construcción de 10 colegios y la entrega de hospitales.

¿Su cambio de voto no será una trampolín para su candidatura en este año electoral?

No esta en mi agenda personal postular en este momento.

Pero se presentó a un partido preanunciando una candidatura.

En principio soy militante. El comité electoral evaluará si es conveniente mi participación. No tengo en agenda persistir en una propuesta.v