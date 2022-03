Cevallos sobre su salida del gabinete: Castillo señaló que el Minsa fue solicitado por Perú Libre

El exministro de Salud Hernando Cevallos se pronunció respecto a su salida del gabinete ministerial y dio detalles sobre lo que motivó al presidente de la República, Pedro Castillo, a tomar dicha decisión. El exfuncionario señaló que el mandatario conversó con él y le dijo que la cartera de Salud estaba siendo solicitada por Perú Libre.

“Él conversó conmigo porque habíamos hablado sobre la composición del gabinete y el premierato y él me había señalado que el Ministerio de Salud estaba solicitado por Perú Libre, porque tenía su propia proyección frente al Ministerio de Salud”, reveló en diálogo con Exitosa.

En ese sentido, Cevallos Flores manifestó que, a diferencia de como hizo con otros ministros, Castillo Terrones sí lo citó para conversar al respecto y deslizó que le ofreció el cargo de presidente del Consejo de Ministros, pero no lo aceptó.

“El presidente tuvo la diferencia que no ha tenido con otros, tengo entendido, de convocarme y decirme: ‘bueno, usted no está de acuerdo con el cargo (de primer ministro) que yo le ofrecí y necesito poner a alguien en el Ministerio de Salud’”, declaró.

Denuncias de supuesta mafia en el Minsa

Respecto a las denuncias que hizo el ministro de Salud, Hernán Condori, sobre una supuesta mafia que hubo en esta cartera y específicamente en las negociaciones para las compras de vacunas, Hernando Cevallos contó que se comunicó con el titular de este sector para pedirle que haga precisiones.

“Yo no sé qué tendrá que esconder el ministro (Hernán Condori) o el señor Cerrón. Lo cierto es que está bien que se investigue al Ministerio de Salud, que se revisen las compras. De hecho, se refiere a las vacunas en particular”, dijo el también excongresista.