Cevallos a Condori sobre presuntas mafias en el Minsa: “Debería precisar a los integrantes”

Le responde. Hernando Cevallos, extitular del Ministerio de Salud (Minsa), se refirió a la denuncia hecha por el actual líder del sector, Hernán Condori, quien afirmó que existiría una presunta mafia dentro de la cartera sanitaria que estaría detrás del pedido de su salida del cargo en el Ejecutivo.

A través de sus redes sociales, Cevallos exhortó a Hernán Condori a que especifique los nombres de la supuestas “mafias” que estarían buscando su cese dentro del Ministerio de Salud.

“En Minsa trabajan miles de personas defendiendo la Salud. Por eso, el ministro (Hernán Condori) debería precisar a los integrantes de las supuestas ‘mafias’ que ha descubierto ”, señaló el extitular del Minsa en su cuenta de Twitter.

Hernando Cevallos le responde al ministro de Salud, Hernán Condori. Foto: captura/Twitter

PUEDES VER: Defensoría del Pueblo advierte graves falencias en gestión de Condori tras renuncia de Gabriela Jiménez

Hernán Condori reiteró que no renunciará al referido cargo, a pesar de que bancadas, gremios médicos y sociedad civil organizada exigen su salida del Minsa por una serie de cuestionamientos en su contra.

“ Yo voy a trabajar hasta el último minuto en el que el presidente (Pedro Castillo) me lo permita . Él me ha invitado y lo único que debo hacer es servir al pueblo. Tenemos el respaldo del pueblo y del presidente. La gente me ve ir a cada rincón del país”, declaró Condori en diálogo con TV Perú el último martes.

En otro momento, señaló: “ El detalle está en que nosotros encontramos toda una mafia en el sector salud y el que le habla está destapando diferentes procesos irregulares de todas las gestiones anteriores”.

Hernán Condori en la mira del Congreso

Hasta la fecha, se han presentado dos mociones de interpelación al ministro de Salud, Hernán Condori. El pliego interpelatorio de ambos documentos recoge los numerosos cuestionamientos contra el titular del Minsa, como haber promocionado productos sin base científica y haber ejercido especialidades médicas que no estudió.

Asimismo, la bancada de Fuerza Popular anunció que presentaría una moción de censura en su contra omitiendo la interpelación.