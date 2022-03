Empresas chinas mencionadas por Karelim López tienen antecedentes de corrupción en Puno

Dos de las siete empresas chinas mencionadas por la lobista Karelim López, en su declaración contra el presidente Pedro Castillo como aspirante a colaboración eficaz, operan en Puno y registran serios antecedentes de presunta corrupción y problemas de falta de pago a sus proveedores.

Una de las compañías involucradas provocó la caída del gobernador de Puno, Agustín Luque Chayña, hoy encarcelado bajo la figura de prisión preventiva por nueve meses, y la orden de captura del representante legal de la empresa.

Karelim López entregó a la fiscal especializada en Lavado de Activos, Luz Taquire Reynoso, un USB con una lista de siete adjudicaciones a empresas chinas realizadas por Provías Nacional. Dos de las firmas mencionadas por López s on China Railway N° 10 Engineering Group CO. Ltd Sucursal del Perú y Railway Tunnel Group y Constructora.

China Railway N° 10 Engineering Group CO. Ltd Sucursal del Perú, en sociedad con Weihai Construction Group Company Limited, ganaron la licitación del hospital Manuel Núñez Butrón de Puno. El proyecto se adjudicó por 329 millones 373 mil 420 soles en julio de 2020. Por este caso, el gobernador de la región, Agustín Luque, fue enviado a prisión al revelarse que la licitación estuvo dirigida por un pariente de su esposa.