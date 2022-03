Miloslavich: “Siempre hemos estado a favor de la fiscalización, pero no de los intentos golpistas”

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich, se refirió a la nueva moción de vacancia presidencial contra el mandatario Pedro Castillo que impulsa la bancada de Renovación Popular, con el respaldo de otros grupos parlamentarios de la oposición.

En diálogo con Latina, la titular del MIMP consideró que ninguno de los 18 puntos que redactó Renovación Popular en su documento califica para una vacancia.

“Siempre hemos estado a favor de la fiscalización, pero no de los intentos golpistas, (...) no con interrumpir el proceso democrático en nuestro país”, dijo Miloslavich.

Con miras al pedido de voto de confianza, que se celebrará el próximo 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer), la ministra de la Mujer adelantó que en la política general de Gobierno, que expondrá el titular de la PCM, Aníbal Torres, se planteará introducir la paridad de género en instancias como el Consejo de Ministros y el Tribunal Constitucional.

“Coincidimos con un sector muy importante en el Congreso y la ciudadanía de hacer un llamado a la paridad. Hagamos que esto se concrete en todo nuestro sistema político”, señaló.

Pedro Castillo: “No me voy a correr ante un grupo minúsculo que pretende desconocer la voluntad del pueblo”

Este martes, el presidente Pedro Castillo aseveró que no renunciará a su cargo por la exigencia de lo que él califica como un “grupo minúsculo” que no reconoce “la voluntad del pueblo”.

“Yo no me voy a chupar, yo no me voy a correr ante un grupo minúsculo que pretende desconocer la voluntad del pueblo. Para mí, no hay un paso atrás. Yo estoy donde el pueblo me ha puesto. Se crean psicosociales que pasan por la pantalla: ‘que ya va a renunciar, que es corrupto’. He venido acá para corregir los errores que se han cometido en este país”, indicó Castillo Terrones.