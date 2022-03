Zamir Villaverde pide a Comisión de Fiscalización reprogramar citación de este miércoles

El empresario Zamir Villaverde pidió a la Comisión de Fiscalización del Congreso reprogramar la citación prevista para este miércoles 2 de marzo a las 9.00 a. m . Esto, luego de que el grupo de trabajo decidiera incluirlo en la agenda para ver la Moción de Orden del día 1412, donde se evalúa “los presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio en la transparencia y desempeño del cargo” del presidente Pedro Castillo y del exsecretario de Palacio Bruno Pacheco, respecto de las reuniones en el pasaje Sarratea, en Breña.

De acuerdo a información de canal N, Villaverde envió un oficio al titular de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, pidiendo que se le cambie la citación programada, puesto que “ necesita un tiempo razonable para preparar su defensa ”, ya que recién se le incluyó en las últimas horas.

Zamir Villaverde fue sindicado por la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López de ser el operador de una presunta organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno y liderada, supuestamente, por el mandatario Pedro Castillo.

De acuerdo a la versión de Karelim López, Villaverde habría visitado en cuatro oportunidades Palacio de Gobierno y pagado los viajes al hijo de Castillo Terrones, así como haber comprado un vehículo para Fray Vásquez Castillo, sobrino del jefe de Estado. No obstante, esto fue negado por el empresario.

“Me sorprende, de dónde Karelim López refiere estas historias. No conozco ni sé el nombre del hijo del presidente (…) No he comprado nada al hijo ni al sobrino del presidente”, declaró Villaverde en Latina el último lunes.

De igual manera, aseguró no conocer a López. “Es una declaración falsa. No conozco a la señora Karelim. Recién la estoy conociendo en los reportajes que han salido anteriormente (….) Hay una declaración donde dice que fui a su oficina con personas armadas y que le haga referido (una amenaza con una pistola) es falso”, añadió.

Cabe mencionar que la Comisión de Fiscalización también citó para este miércoles al ex subsecretario general del Despacho Presidencial, Ysmael Rafael Mayuri Quispe, así como a los empresarios Moore Llens Brunner Ruiz, Héctor Antonio Pasapera López (representante legal del grupo Arcose) y a la exalcaldesa de Villa María del Triunfo (VMT) Silvia Barrera Vásquez.