Congreso: buscan firmas para censurar a Hernán Condori

Tras la renuncia de Juan Silva al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la agenda en el Congreso, de los gremios médicos y un sector de la sociedad civil, gira en torno a la salida del ministro de Salud, Hernán Condori, de quien consideran que no tiene las condiciones para estar en el cargo.

El vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, informó que su agrupación está buscando las 33 firmas para la moción de censura. “Hemos decidido presentar una (moción de) censura adicional al ministro de Salud. Este señor ha vendido agua arracimada en la peor época de la salud, lo que creemos es una burla a los ciudadanos. (...) No se puede soportar en nuestro país un día más con Condori como ministro de Salud”, dijo Guerra.

Eso se suma a otras dos iniciativas para una interpelación suscritas por congresistas de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y el Partido Morado. Precisamente esas bancadas son las que han manifestado públicamente su apoyo a la salida de Condori.

Los representantes del Partido Morado se pronunciaron señalando que la salida de Juan Silva no es suficiente y deben salir también los ministros de Salud y de Vivienda. Mientras que representantes de Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Acción Popular evalúan una posición en conjunto, aunque lo más probable es que apoyen la salida de Condori.

En tanto, el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, anunció que los profesionales de la medicina harán hoy un plantón, exigiendo la salida de Condori del Minsa, por lo que la presencia del titular de Salud es cada vez más insostenible.

Nano Guerra, de Fuerza Popular, anunció que buscarán la censura del titular del Minsa. Foto: Congreso

Reitera que no renunciará

El ministro de Salud, Hernán Condori, reiteró que no renunciará al cargo, a pesar de las críticas en su contra.