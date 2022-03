Congresista Rosio Torres denuncia que su madre fue atacada en Yurimaguas

La congresista Rosio Torres Salinas, de la bancada Alianza para el Progreso (APP), denunció que su madre, Neri Salinas Dávila, fue agredida, torturada y maniatada en el fundo de su propiedad, ubicado en las afueras de Yurimaguas, Loreto.

“La encontraron a ella golpeada, torturada y amarrada en (una) parte de este lugar”, comentó a Canal N.

Según precisó, este hecho ocurrió a las 7:30 p.m. de ayer y fue alertada vía mensajes por los vecinos del lugar. En ese momento ella alertó a los medios de comunicación, y luego de 15 a 20 minutos, los vecinos, que ayudaron a la Policía Nacional en la búsqueda, hallaron a su madre maniatada.

Torres indicó que su progenitora, que también fue congresista en el año 2000, vive con su hermana adoptiva que tiene una condición especial, y un joven que cuida el lugar y también fue atacado. El lugar mide cuatro hectáreas y funciona como un lugar turístico. La exlegisladora se dedica a criar peces y otros animales.

La apepista, al ser consultada si a su madre de 73 años le habían robado algún objeto tras este hecho, respondió que ella no contaba con pertenencias en la zona. “No tiene nada ahí, no tiene cosas, ella vive sola con una niña especial que adoptó y el joven que cuida”, mencionó.

La señora Salinas se encuentra estable en el hospital Santa Gema de Yurimaguas; no obstante, este establecimiento médico no cuenta con tomógrafos, por lo que la trasladarán a Tarapoto. Torres no encontró vuelo anoche e indicó que hoy se dirigirá al lugar.

Niega venganza

La legisladora descartó que sea venganza de alguna persona de la zona porque es donde su familia ha crecido. Además, contó que hace tres días estuvo con su madre en el fundo durante la semana de representación y al coincidir con su cumpleaños. Asimismo, negó haber recibido amenazas en estos días.

El padre de la congresista es Cirilo Torres Pinchi, prófugo de la justicia por más de 20 años. Por este motivo se encuentra en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior, por lo que se ofrece la recompensa de S/ 20.000 a quien brinde información sobre su paradero. Torres Pinchi es acusado del delito de peculado por presuntamente utilizar fondos de la Dirección Regional de Educación de Loreto.

La congresista, al ser consultada si este hecho sería una causa para el ataque, contestó que la población sabe que su madre vive sola en el lugar.

Pide celeridad

Por otro lado, Rosio Torres exigió que la Policía Nacional intervenga en Yurimaguas para hallar a los responsables del ataque. Además, la representante de APP cuestionó la labor que hasta el momento tuvieron las autoridades policiales con las que conversó sobre el caso. “Exijo que la Policía intervenga en Yurimaguas. Yo he conversado con el comandante y lo he sentido inoperante, insensible ante este acto, en el mismo momento que me han comunicado que mi madre estaba desaparecida”, dijo.

Agregó que los efectivos tampoco han revisado las cámaras de seguridad que tiene el fundo de su madre. “Ni si quiera la Policía intervino las cámaras de vigilancia”, reiteró Torres.

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales subrayó que “este tipo de actos no son casuales”, pero reiteró desconocer cuáles serían las motivaciones del hecho.

Bancadas se solidarizan

Congresistas de diferentes bancadas expresaron su solidaridad con la apepista y exigieron que se investiguen los hechos y se sancione a los responsables.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y la vicepresidenta Lady Camones, así como la bancada Alianza para el Progreso, calificaron el hecho como un “secuestro”.

Comunicado PNP

Al cierre de esta nota, la Policía informó que “la agraviada manifestó que dos varones y una mujer, quienes habrían estado hospedados en dicho recreo turístico, la obligaron a dar la clave de su tarjeta bancaria, la misma que se negó a entregarla, motivo por el cual fue golpeada, maniatada y arrojada a un aguajal”.

Añadieron que el comando policial dispuso una exhaustiva investigación del hecho y realizar operativos en diferentes sectores para capturar a los responsables.

PUEDES VER: Presentan PL que pretende incluir a un representante del Congreso al Consejo Directivo del IRTP

Disposición

Respuesta. Pasada la medianoche, el Ministerio del Interior informó que su titular, Alfonso Chávarry, ordenó el inicio de las investigaciones correspondientes.