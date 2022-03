AAR: “Este no es un Gobierno del pueblo, es un Gobierno de ladrones”

Juan Silva fue despedido del Ministerio de Transportes y Comunicaciones al ritmo de mariachis. Tras siete meses de gestión, el titular decidió renunciar anticipando la censura en su contra que provendría del Congreso de la República.

Augusto Álvarez Rodrich señaló que el reemplazo de Silva Villegas podría ser igual o peor.

En la sede del MTC, ubicada en Breña, se escuchó un largo repertorio de rancheras, como “La raspa” y “Tú eres mi amigo del alma”, de Roberto Carlos. El periodista recordó que esta cartera, según denuncias de exfuncionarios, se ha convertido en una agencia de empleos.

“‘La raspa’ se llama la canción y le viene bien a este Gobierno que ha entrado para rascar el cocolón de la olla, para ver qué se pueden levantar. Este no es un Gobierno de gente que gobierna para el pueblo, es un Gobierno de ladrones”, indicó.

Por otro lado, se refirió al comunicado de PwC, la cual ha informado que no auditará a Petroperú, empresa dirigida por el cuestionado Hugo Chávez Arévalo.

La petrolera había solicitado una cláusula de confidencialidad sin límite de tiempo. De acuerdo a PwC, esto era improcedente porque va en contra de las buenas prácticas corporativas

“Es imposible auditar una empresa que ya no es empresa: sino la cueva de Alibaba y los 40 ladrones”, detalló.

Proceso de vacancia

El conductor de LR+ informó que, a estas horas de la mañana, ya hay 30 congresistas que han firmado la moción de vacancia presidencial contra Castillo Terrones. El proceso es impulsado por la bancada de Renovación Popular.

Aunque se podría llegar hasta las 50 firmas, Rodrich alegó que la oposición no posee los 87 votos requeridos para vacar al dignatario. No obstante, prevé que el Gobierno no logrará acabar el 2022.

“Es un Congreso aconchabado con la corrupción, es tan corrupto como el Gobierno (...) En el Congreso no hay espacio para vacarlo, la justicia va a ir lenta y es la calle la que tiene que actuar y moverse para sacar a este Gobierno de rufianes”, manifestó.