Torres sustenta separación de Daniel Soria de la Procuraduría en recortes de periódico

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, se refirió a la salida de Daniel Soria de la Procuraduría y mostró una serie de recortes periodísticos sobre los cuales sustentó su decisión. Torres argumentó que al asumir la cartera de Justicia, se acercaron diferentes personas para mencionarle que Soria no cumplía con los requisitos para el cargo. Asimismo, citó una nota periodística de La República en donde se expande la información sobre la poca idoneidad del exprocurador.

“ Cuando yo me hago cargo del Ministerio de Justicia, inmediatamente vienen personas a manifestarme que no reúne los requisitos, la trayectoria de defensa jurífica del Estado. Eso se intensificó en los días siguientes. Así, el 27 de diciembre de 2021, en el diario La República tratan el hecho y dicen que no reúne los requisitos de ley para ser procurador”, dijo en conferencia de prensa.

Torres continuó refiriéndose a más recortes periodísticos en los que se hace referencia al exprocurador Soria y citó otro artículo publicado por este medio.

“El 5 de febrero de 2020, el diario La República nuevamente se refiere a lo mismo: ´Uno de los motivos que ensombrecen su nombramiento es que se haya realizado sin la transparencia que el mandatario demandó al Congreso para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Pero, además, se ha puesto en duda si cumple con los requisitos fijados en el Decreto Legislativo N° 1306´”, refirió.

Posteriormente, mencionó un informe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Minjus en el que se indica que Soria “no ha acreditado trayectoria en defensa jurídica del Estado, requisito indispensable para ocupar el cargo de Procurador General de la República”.