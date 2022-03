Ruth Luque: “No soy golpista, pero sí tengo una crítica clara contra el Gobierno”

La legisladora de Juntos por el Perú Ruth Luque señaló que tiene críticas en contra del Gobierno de Pedro Castillo, lo cual no la convierte en “golpista”. Luque dio estas declaraciones en respuesta al tuit del congresista Guido Bellido, quien la cuestionó por “desconocer la democracia”, al publicar que el jefe de Estado debía renunciar o ser vacado tras las últimas acusaciones en su contra por temas de corrupción.

“ No soy golpista, en toda mi trayectoria siempre he defendido y voy a defender la democracia, sí tengo una crítica clara contra el Gobierno , lo he manifestado siempre, lo saben mis compañeros al interior de la bancada, no soy complaciente con acciones que desde mi punto de vista sí tienen que esclarecerse”, declaró a Canal N.

Asimismo, manifestó que considera que la gestión debe ser transparente, en el marco de un gobierno de izquierda, y que Castillo Terrones debe dar explicaciones a la población.

“Creo yo, como congresista de izquierda, en una gestión transparente, en una gestión que rinde cuentas, en una gestión que es tajante y zanja claramente con la corrupción, yo creo eso y soy una creyente además del fortalecimiento de la colaboración eficaz , no estoy a medias tintas y creo que mis votaciones lo han dicho de manera contundente”, refirió.

Guido Bellido critica postura de Ruth Luque

El pasado 27 de febrero el parlamentario Guido Bellido criticó a Ruth Luque por publicar que “la gravedad de los hechos ameritan encontrar una salida dentro del Estado de derecho: renuncia, acusación constitucional o vacancia”, tras las declaraciones de Karelim López a la Fiscalía.