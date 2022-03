Doroteo sobre López: “Quiero negar categóricamente cualquier vínculo, no conozco a la señora”

Luego de que la empresaria Karelim López haya declarado ante la Fiscalía, como aspirante a colaboradora eficaz, acerca de una supuesta organización criminal en la que estarían involucrados algunos congresistas de Acción Popular y entre ellos Raúl Doroteo, este ha negado tener algún tipo de vínculo o conocer a la investigada.

“De esta presunta colaboradora eficaz que está siendo procesada e investigada por actos ilícitos y de corrupción y que nos está involucrando dañando nuestra honra (...). Quiero reafirmar y negar lo mismo, negar categóricamente cualquier vínculo, no la conozco a la señora , no conozco al señor Pacheco, no conozco al señor Oblitas, no conozco a ninguno de los que ella está mencionando”, dijo en RPP.

De esta manera, también negó haberse relacionado con el empresario chino Li Qingyong de la compañía Civil Engineering Construction (CCECC). Explicó que conocer a alguien para él significa “tratarla, vincularse”, algo que no habría pasado.

“Yo al señor (el empresario chino) lo he visto una sola vez, que un correligionario mío, Oswaldo Moreno, al que conozco desde hace muchísimos años y me ha visitado varias veces, en una de esas oportunidades, el 13 de noviembre, se aparece con el señor (Li Qingyong) y es la única vez que lo he conocido”, sostuvo Doroteo.

Así, señala que en la reunión se trató temas del partido Acción Popular, y que además Qingyong le informó que había venido a Perú a invertir en el sector agrícola en la región Ica, que es de donde pertenece el parlamentario . Añadió que el empresario no hablaba español y que fue una reunión “muy breve”.

Doroteo formaría parte de “Los Niños”

De acuerdo con La República, los parlamentarios Juan Mori (Loreto) y Raúl Doroteo (Ica) formarían parte del grupo mencionado por López Arredondo. Asimismo, según Epicentro TV, los otros legisladores serían Ilich López, de Junín; Darwin Espinoza, de Áncash; y Jorge Flores, de Puno.

