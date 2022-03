Transcribimos declaración de Karelim López a la Fiscalía

“Ella (Karelim López) en ningún momento ha afirmado ninguna entrega de dinero, ni haber presenciado alguna actuación ilícita del presidente Pedro Castillo. No ha presentado ninguna evidencia concreta contra el presidente”, declaró ayer el abogado César Nakazaki, entrevistado en Radio Programas del Perú.

También afirmó que ella no coincidió con el presidente en la casa de Sarratea, que no lo acusa de integrar una mafia y que López mantiene su declaración de inocencia en los casos de los contratos del puente Tarata por parte de la empresa Termirex y la compra de biodiésel por la empresa de Samir Abudayeh.

Según Nakazaki, López se acoge a colaboración eficaz únicamente porque considera que es “posible” que haya cometido delito de lavado de activos al recibir un pago del grupo Pasapera, en relación con el caso Tarata, y que los hechos que relató a la Fiscalía se los contó Bruno Pacheco.

La República ha intentado comunicarse con el doctor Nakazaki desde el viernes, 25 de febrero, sin éxito. Nunca responde nuestras llamadas. Otras veces sí lo ha hecho.

Lo que ha declarado a otros medios es contradictorio con la Ley de Colaboración Eficaz. También contradice las declaraciones que Karelim López ofreció a la fiscal de lavado de activos Luz Taquire Reynoso, entre el 18 y 24 de febrero.

En principio, la ley de colaboración eficaz está diseñada para incentivar a una persona que ha cometido o está por cometer un delito a colaborar con la justicia. La ley no prevé premios para una persona que cree que ha cometido un delito o se autoinculpa de un delito. Para una persona, que bajo cualquier circunstancia conoce un hecho ilícito, sin ser parte, hay otros mecanismos de colaboración con las autoridades.

Sobre el presidente

En los últimos días, La República ha tenido acceso a extractos de la declaración de Karelim López, que transcribimos a continuación. Un primer detalle que se tiene que tener en cuenta es que, en un proceso de colaboración, la Fiscalía no trascribe la declaración de manera textual, sino que, para proteger la identidad del colaborador, lo pone en tercera persona.

Esto es lo que la fiscal transcribió de la declaración de Karelim López sobre el presidente Pedro Castillo:

“Sé que la casa de Sarratea era la oficina de Pedro Castillo para recibir a los empresarios, que luego de la reunión salían beneficiados. Sé que allí también se reunió un empresario por tráfico de terrenos, cuyo nombre revelaré después, el mismo día se reunió también la funcionaria de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) por un tema relacionado a la certificación de terrenos”.

“Sé que se reunieron entre setiembre y octubre del 2021 en la casa de Sarratea para arreglar un tema de nombramiento de los directores en el Ministerio de Salud, donde participaron los sobrinos de Pedro Castillo, el presidente Castillo y otros (...), personas que habrían pagado 150 mil por puesto”.

“Sé que Karelim López estuvo presente en una discusión que hubo entre Pedro Castillo y Bruno Pacheco y ambos se reclamaban, entre otros, que en setiembre 2021 Alejandro Sánchez, el dueño de la casa de Sarratea, tenía un negocio de mercurio y litio. (...) El negocio era poner la empresa y elevar el precio del mercurio”.

“Sé que Karelim López estuvo presente en una discusión que hubo entre Pedro Castillo y Bruno Pacheco donde discutieron y se realizaron reclamos mutuos. Castillo reclamaba lo de la empresa Deltron y Bruno lo del martillero de la Sunat”.

“Sé que Karelim López estuvo presente en una discusión entre Pedro Castillo y Bruno Pacheco y ambos se reclamaban, entre otros, que existen 5 congresistas de Acción Popular denominados ′Los Niños′, Raúl Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori Celis y otros 3 congresistas, cuyos nombres precisaré posteriormente, (...) se encuentran vinculados a la mafia enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, vinculado al otorgamiento de millonarias licitaciones en el MTC desde el 2021″.

“Esto ya venía desde antes, desde la campaña, donde se acordó con los congresistas afines a Pedro Castillo. Asimismo, según Bruno Pacheco, quienes ayudaron a Pedro Castillo, con el tema de la campaña fueron ′Los Dinámicos del Centro′, quienes eran la caja de la campaña de Pedro Castillo, y financiaron la campaña de Pedro Castillo. Asimismo, sé que Yonhy Lescano es asesor de uno de los congresistas de ′Los Niños′”.

Hay una mafia

“Sé que hay una mafia en el MTC conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones, el ministro Juan Silva, las empresas chinas Consorcio Conservación Vial, Mazocruz (Consorcio Vial Engineering Construction Sucursal del Perú) y otras, siempre con la participación de la empresa peruana INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC, conformada por Roberto Jesús Aguilar Quispe, de aproximadamente 27 años de edad”.

“También participa en esta mafia Zamir Villaverde García, quien es el cajero de los sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez, Rousbelt Oblitas Paredes y 5 congresistas de Acción Popular, entre ellos Raúl Felipe Doroteo Carbajo y otros a quienes Pedro Castillo y Bruno Pacheco se refieren como ′Los Niños′ porque obedecen todo lo que dice el presidente, que son ganadores de millonarias licitaciones en el MTC desde el 2021″.

“Sé que la relación entre la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC, conformada por Roberto Jesús Aguilar Quispe, tiene vinculación con los congresistas de Acción Popular ′Los Niños′, siendo estos quienes tienen conexión con Alejandro Felipe Aguilar Quispe, verdadero dueño de la empresa antes mencionada, quienes brindaron el nombre de la empresa para que tenga participación con las empresas chinas en el otorgamiento de la buena pro en el MTC y quienes ya han sido beneficiadas con contratos millonarios”.

PUEDES VER: Empresa china mencionada en testimonio de Karelim López niega vínculos con Pedro Castillo

“Sé que cuando empezó el Gobierno de Pedro Castillo el empresario Zamir Villaverde preparó el terreno para poner a los altos funcionarios del MTC, llevaba los currículos de los que iban a ocupar puestos en dicha entidad; a uno de los primeros que puso es al director de Provías Descentralizado, no recuerdo el nombre, pero él cambiaba a varios gerentes de Provías Descentralizado y Provías Nacional. Todo lo veía con el ministro Juan Silva, quien es inamovible, pues él es íntimo amigo de Pedro Castillo”.

“Zamir Villaverde entrevistaba a gerentes antiguos que trabajaban en el MTC y los seleccionaba para ver quiénes eran idóneos para la designación del MTC. Dentro de esos gerentes recuerdo la designación de Alcides Villafuerte, era un gerente de Provías de muchos años, pero Zamir Villaverde quería que él sea el presidente de Provías Nacional, eso fue en setiembre del 2021″.

Aníbal y Walter

“Luego de reunirse con el ministro (Walter) Ayala, Bruno Pacheco regresó a su vehículo, donde se encontraba Karelim López, y se mostró afligido y le dijo que Aníbal Torres le había ofrecido sacarle del país para que tenga tranquilidad y puedan asilarlo en otro país”.

“Sé que Bruno Pacheco le comentó a Karelim López que había discutido con el ministro Aníbal Torres por la denuncia del procurador, ante lo cual Aníbal Torres le prometió que iban a sacar al procurador de ese entonces, Daniel Soria”.

Así, en varios momentos, López involucra al presidente en una mafia. La corroboración y las investigaciones que realice la Fiscalía confirmará o descartará esta versión.

Se busca atraer al exsecretario Bruno Pacheco a la colaboración eficaz

En algunos pasajes de la declaración de Karelim López, la Fiscalía sí precisa que son eventos que la aspirante a colaboradora eficaz dice conocer a partir de lo que Bruno Pacheco le habría contado. En otros es evidente que López busca que Bruno Pacheco se acoja a la colaboración eficaz, pues eso reforzaría lo que ella ha contado.

“Bruno Pacheco le dijo a Karelim López que saque información de Alexander Felipe Aguilar Quispe. Hay que estar preparados porque no me voy a perjudicar solo, que si en algún momento me culpan por algo, yo voy a contarlo todo, que asuma Pedro Castillo su responsabilidad”.

Secretario. Bruno Pacheco es mencionado como la fuente de los conocimientos de López. Foto: Antonio Melgarejo/La República

“Por otro lado, es importante señalar que esta información, conforme ha señalado el colaborador eficaz, se suscitó en circunstancias en que Karelim López se encontraba reunida con Bruno Pacheco y en las cuales Bruno Pacheco discutió telefónicamente con Pedro Castillo, el día 9 de noviembre de 2021, donde se hicieron reclamos mutuos, y se indicó el tema de un director que se quejó con él, debido a que habría pagado 150.000 soles para que le den puesto en el Ministerio de Vivienda y no habrían cumplido con ello”.

SUNAT

Mercurio. Fuentes de la Sunat rechazaron haber favorecido a las empresas recomendadas por el exsecretario Gustavo Pacheco. La solicitud para ampliar el volumen de importación de mercurio por parte de una de las empresas fue denegada por la Sunat en octubre. No existe ninguna resolución favorable, como afirma la aspirante a colaboradora eficaz.

Superintendente. También rechazaron que el nombramiento del superintendente de la Sunat, Enrique Vera, se deba a un intercambio de favores. Su nombramiento se realizó en setiembre.