Pedro Castillo: “Se crean psicosociales de que voy a renunciar, de que soy corrupto”

El presidente de la República, Pedro Castillo, expresó su rechazo a las recientes denuncias que lo sindican como el líder de una supuesta organización criminal que operaría desde Palacio. Al respecto, indicó que la acusación es un psicosocial para obligarlo a renunciar y culparlo de corrupto.

En ese sentido, el jefe de Estado manifestó que, por el contrario, ha asumido la presidencia de la República “para corregir errores que se han dado en el país”. Asimismo, señaló que no renunciará a su mandato por la exigencia de un grupo minúsculo que “pretende desconocer la voluntad del pueblo”.

“Un grupo minúsculo que pretende desconocer la voluntad del pueblo; para mí no hay un paso atrás (de) donde el pueblo me ha puesto. Se crean psicosociales (de) que voy a renunciar, (de) que soy corrupto . He venido acá para corregir los errores que se han dado en el país (…). Eso lo tenemos que corregir. Ayúdenos a corregir, queridos compatriotas”, dijo Castillo Terrones cuando inauguraba un proyecto de electrificación en Cajamarca.

Renovación Popular ya tiene el texto final de la moción de vacancia contra Pedro Castillo

La bancada de Renovación Popular ya tiene el texto final para presentar la moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra el presidente Pedro Castillo. De esta manera, el grupo parlamentario se encuentra recolectando las firmas necesarias de diversas bancadas políticas para ingresar el documento a trámite por mesas de partes del Congreso.

La medida luego de que la empresaria y lobista Karelim López, aspirante a colaboración eficaz ante la Fiscalía, afirmara que el mandatario lidera una organización criminal que se beneficia con dinero de licitaciones en obras, nombramientos en las direcciones de Salud, ascensos en los institutos armados y reclamos tributarios ante la Sunat.