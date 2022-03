José Cueto: El problema no era solo Juan Silva, veremos a quién nombra

El congresista José Cueto de Renovación Popular consideró que la renuncia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, no resuelve la crisis política que atraviesa el Ejecutivo. Advirtió que estarán a la expectativa para ver a quien nombran como reemplazo en el MTC, pero manifestó que —para él— el Congreso no debería darle el voto de confianza al gabinete ministerial liderado por Aníbal Torres.

“No, para nada (la crisis no se va a solucionar con la salida de Silva). El problema no son los ministros, el problema va más allá, vamos a ver a quién nombra. El tema es el señor Castillo con muchos de los ministros que fueron nombrados. Hay muchas interpelaciones que se vienen aprobando, contra el de Salud, el de Justicia, son tantos que uno ya pierde la cuenta. Hay tanta gente que no es idónea para el cargo”, declaró a Canal N.

En esta línea, José Cueto considera que más allá de la denuncia de Juan Silva, quien debería dar un paso al costado es el jefe de Estado. “El señor Castillo y su gente parecen abocados a mantener al Congreso en permanente confrontación con el Ejecutivo. Así como va, el presidente no debería llegar a julio. Por todo lo que hizo no debería seguir en el cargo”, agregó.

Juan Silva renunció al MTC

El último lunes, Juan Silva renunció al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) minutos antes de que el pleno del Congreso de la República decidiera votar la moción de censura por supuestas irregularidades en el sector. El anuncio fue brindado a través de la cuenta de Twitter del presidente de la República, Pedro Castillo.