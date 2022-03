Hernán Condori reitera que no renunciará: “Tenemos el respaldo del pueblo y del presidente”

El ministro de Salud, Hernán Condori, reiteró que no renunciará al referido cargo, a pesar de que bancadas, gremios médicos y sociedad civil organizada exigen su salida del Minsa por una serie de cuestionamientos en su contra.

“Yo voy a trabajar hasta el último minuto en el que el presidente me lo permita. Él me ha invitado y lo único que debo hacer es servir al pueblo. Tenemos el respaldo del pueblo y del presidente. La gente me ve ir a cada rincón del país”, declaró Condori en diálogo con TV Perú.

El titular del Minsa justificó la salida de altos funcionarios de dicha cartera en que “cuando ingresa una nueva gestión, todos ponen su cargo a disposición”.

“¿Creen que las personas son indispensables? (¿Usted también es indispensable?) Por supuesto que sí. Cuando el señor presidente crea conveniente, me retiro, pero mientras tanto voy a trabajar por el pueblo peruano”, agregó.

Hernán Condori en la mira del Congreso

Hasta el momento, se han presentado dos mociones de interpelación al ministro de Salud, Hernán Condori. El pliego interpelatorio de ambos documentos recoge los numerosos cuestionamientos al titular del Minsa, como haber promocionado productos sin base científica y haber ejercido especialidades médicas que no estudió.

Asimismo, el último lunes, la bancada de Fuerza Popular anunció que presentaría una moción de censura en su contra omitiendo la interpelación.

“Hemos decidido presentar una (moción de) censura adicional al ministro de Salud. A este señor que ha vendido agua arracimada en la peor época de la salud de los peruanos, porque creemos que es una burla a los ciudadanos. (...) No se puede soportar en nuestro país un día más con este señor como ministro de Salud”, dijo el vocero naranja, Hernando Guerra, en exteriores del Congreso.