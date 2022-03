Congresistas cusqueños se enfrentan por Pedro Castillo

Cusco. Las revelaciones de Karelim López que acusan al presidente Pedro Castillo, de ser parte de una supuesta organización criminal; dividió a la bancada cusqueña. Los congresistas Guido Bellido y Ruth Luque están enfrentados.

Bellido cuestionó a la vocera de Juntos Por el Perú, a través de sus redes sociales, por pedir la salida de Castillo. “ Sra. caviar, no habrá ninguna renuncia”.

Luque no tardó en responder y ratificar su posición. “Soy una persona que defiende la democracia. Denuncio el golpismo. No abrazo treguas falsas. (...) Yo no busco debilitar la colaboración eficaz”, expresó vía Twitter.

Por su parte, la congresista Katy Ugarte insistió en que las declaraciones de López deben ser corroboradas antes de exigir la vacancia o renuncia del Jefe de Estado. Igual posición expresó nuevamente el gobernador regional del Cusco y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).