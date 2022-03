Arequipa: jaquean cuenta de alcalde de Hunter para pedir dinero a sus amigos

Arequipa. El alcalde de la Municipalidad Distrital de Hunter, Walter Aguilar , denunció ante la Policía, que delincuentes jaquearon una de sus cuentas personales del Facebook. Desde esta comenzaron a pedir dinero a sus amigos, con el cuento de que se encontraba enfermo.

Precisó que el caso ya se encuentra en manos de la Policía de Alta Tecnología . Señaló que la cuenta que usaron, fue creada durante su campaña política y que en las últimas semanas no la estaba utilizando.

“Gracias a Dios uno de mis amigos me dijo ¿Walter estás mal? , No le dije, inmediatamente conociendo el tema lo primero que hice fue bloquear la cuenta de Facebook y me fui a la Policía. Allí me aceptaron la denuncia y ellos están haciendo el trabajo de investigación, mañana voy a prestar mi declaración al respecto”, precisó.

A esta persona le estaban pidiendo “prestados” 900 soles. A otro de sus amigos le señalaron que le había dado un infarto y pedían S/800 para pagar al cardiólogo. “A otro le dijeron que me dio Covid -19 y le pidieron S/600″.

A otro de sus conocidos lo sorprendieron y estuvo a punto de depositar el dinero mediante un aplicativo, pero la red estaba lenta.