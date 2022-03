Salas sobre ministros cuestionados: “No puedo sentirme incómodo por algo que no tengo pruebas”

El titular del sector Cultura, Alejandro Salas, se refirió a los ministros de Estado que son cuestionados por el Congreso. Al respecto, señaló no sentirse incómodo por la presencia de algún objetado funcionario en el gabinete cuando no tiene pruebas para señalarlo.

Asimismo, indicó que dentro de la coyuntura política un ministro puede ser acusado, pero no por ello tiene que ser sentenciado. Del mismo modo, alegó los cuestionamientos a las carteras ministeriales “se dan todos los días y a diversos ministros”.

“Pueden haber dentro de la coyuntura política determinados aspectos en los cuales un político, como un ministro, puede ser señalado, pero eso no significa que se les pueda sentenciar en lo absoluto. (…). No puedo sentirme incómodo por algo que no tengo ningún tipo de pruebas para poder señalar a alguien, menos a un compañero . (…). Los cuestionamientos a la cartera ministerial se da todos los días y a diversos ministros”, dijo en entrevista a Canal N.

Juan Silva renuncia al MTC antes de votación en el Congreso para censurarlo

Renuncia. Juan Silva renunció al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) minutos antes de que el pleno del Congreso de la República decidiera votar la moción de censura por supuestas irregularidades en el sector.

Así lo anunció el presidente de la República, Pedro Castillo, en sus redes sociales. Esto, luego de que el mismo titular de dicho sector dijera esta tarde en una conferencia de prensa que se mantendría en el cargo “hasta cuando el mandatario lo decida”.