Samir Villaverde sobre amenazas de muerte a Karelim López: “Lo niego rotundamente”

Lo niega. El empresario Samir Villaverde negó haber amenazado de muerte a Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz en el Ministerio Público, que denunció una presunta organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno liderada, supuestamente, por el presidente Pedro Castillo.

Esto, luego de que César Nakazaki, abogado defensor de Karelim López, afirmara, durante una entrevista en Punto Final, que su clienta venía recibiendo amenazas tanto de Samir Villaverde como del ex secretario presidencial Bruno Pacheco.

“ Tengo que negar rotundamente lo que el abogado César Nakazaki ha referido públicamente . Me siento sorprendido como una persona que conoce el derecho, de una forma tan ligera, pueda hablar de una acusación fuerte como es la amenaza a la señora Karelim López”, manifestó este lunes en el noticiero de Latina.

En ese sentido, Villaverde también descartó haber enviado algún mensaje por WhatsApp a Karelim López y afirmó que no le escribió “ni tanto de su numero ni de otro número que puede ser habitual que utilice”.

“Esa información que hace el abogado César Nakazaki y que la señora Karelim López refiere cómo aspirante a colaboradora eficaz es falso ”, expresó.

De igual manera, aseguró no conocer a Karelim López. “Es una declaración falsa. Yo no conozco a la señora Karelim López . Recién la estoy conociendo en los reportajes que han salido anteriormente (….) Hay una declaración donde dice que fui a su oficina con personas armadas y que le haga referido (una amenaza con una pistola) es falso”, añadió.

En otro momento, rechazó haber comprado un vehículo a Fray Vásquez Castillo, sobrino de Pedro Castillo, como dice Karelim López. Además, negó conocer al hijo del mandatario.

“ Me sorprende de dónde Karelim López refiere estas historias . No conozco, ni sé el nombre del hijo del presidente (…) No he comprado nada al hijo ni al sobrino del presidente”, declaró Villaverde.