Presidente Pedro Castillo niega que vaya a renunciar, pero no esclarece hechos ni acusaciones

El contenido de las declaraciones de Karelim López, en su condición de aspirante a colaboradora eficaz, ha causado revuelo en Palacio de Gobierno. No obstante, en el Ejecutivo se ha creado un muro de respaldo al presidente Pedro Castillo, señalado supuestamente de dirigir actos de corrupción.

Tras conocerse ese testimonio, aún no corroborado, el mandatario se reunió cerca a las 9 de la noche del sábado con algunos ministros en su despacho. Según fuentes cercanas a Palacio, se buscó conversar con los que fueron vinculados en el caso. Estaban presentes, entre otros, el premier Aníbal Torres, aunque su visita no se registra en el Portal de Transparencia; Juan Silva, de Transportes; Jorge Prado, de Producción; y José Luis Gavidia, de Defensa.

Se conversó sobre la estrategia política a usar para enfrentar las graves imputaciones, así como instar a los ministros a que aclaren las situaciones. La conclusión a la que se llegó, de acuerdo con la información del entorno, es que será el abogado del jefe del Estado, Eduardo Pachas, quien declare a la prensa en defensa de su patrocinado desligándolo de algún acto de corrupción. Y así lo hizo esa misma noche y en el transcurso del día de ayer. También se acordó que Castillo dé un mensaje a la Nación. Se grabó en la noche del sábado, pero por las altas horas que ya eran, se decidió emitirlo la mañana del domingo.

Buscan culpables

En el mensaje, de menos de dos minutos, Castillo rechazó “categóricamente” las acusaciones y, lejos de esclarecer y detallar los hechos, cuestionó la difusión del testimonio. “Esto evidencia que la Fiscalía estaría formando parte de un complot para desestabilizar al Gobierno”, dijo y continuó con su posición de ser atacado. “El pueblo peruano y la comunidad internacional saben de la voluntad antidemocrática y golpista de este sector minoritario. Hago un llamado a mantenerse vigilantes para defender la democracia”, resaltó.

Antes de que se transmita el mensaje, Castillo se encontraba reunido nuevamente con Gavidia, Zea y Silva, con quienes participó horas después en una actividad en Ancón. En esta otra vez se dispuso no permitir preguntas de la prensa.

En la noche de ayer, Castillo, tras una actividad oficial, aseguró a TV Perú que no renunciará a la presidencia. Esta posición la compartió también la entidad horas antes. “Jamás voy a renunciar a esta tarea que me ha dado el país. Por el contrario, tengo toda la fortaleza, toda la tranquilidad y voy a seguir trabajando para dar respuesta contundente al agua a las miserias y desigualdades y hacer que las cosas se hagan bien”, enfatizó.

Gabinete lo respalda

Los ministros le dieron su apoyo y exhortaron para que el caso no sea usado políticamente para alterar la democracia. Por su parte, Torres negó haber hecho algún ofrecimiento al exsecretario de presidencia Bruno Pacheco. Criticó la difusión del testimonio y reforzó la idea de que un grupo de la prensa se une en contra del presidente: “El fiscal está totalmente al margen de la ley, está actuando en complicidad con aquella ultraderecha que quiere vacar al presidente”.

Castillo, en la tarde de ayer, se volvió a reunir con Gavidia y con el comandante general del Ejército, Walter Córdova. Luego se encontró con Ángel Ildefonso, de Justicia.

Expectantes del Congreso

De acuerdo con las fuentes, el presidente prefiere no declarar ante los diferentes medios por el momento para no seguir el juego del “plan vacador”. Sin embargo, el abogado lo representaría en diligencias, como de la Comisión de Fiscalización que lo convocó para el 7 de marzo. Perú Libre buscará dialogar con bancadas para frenar el intento de vacancia. En Palacio se evalúa presentar acciones legales ante esta inminente medida.

Aliados. Cerrón indicó que Perú Libre defenderá al Gobierno. Foto: Gerardo Marín/ La República

ANGR pide explicaciones y deslinde

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales solicitó al jefe del Estado, a través de un pronunciamiento, que dé explicaciones al país y deslinde de las acusaciones de López Arredondo, así como que se ponga a disposición de la Fiscalía para que se avancen las investigaciones.

También pidieron a los demás involucrados, como congresistas y ministros, que esclarezcan los hechos, e invocaron al Ministerio Público a “resguardar el debido proceso” y que actúen de “manera sumaria”.

Exhortaron, a su vez, a los dirigentes políticos a “actuar con madurez” para “garantizar la gobernabilidad”.

Reacciones

Dina Boluarte, vicepresidenta y ministra

“Toda denuncia debe investigarse respetando el Estado de derecho y no ser instrumento del golpe de Estado. En este momento se exige la máxima serenidad y responsabilidad de las fuerzas políticas”.

Alejandro Salas, ministro de Cultura