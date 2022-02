Vizcarra tras testimonio de Karelim López: El camino no es vacar al presidente Pedro Castillo

El expresidente de la República Martín Vizcarra se pronunció sobre el testimonio filtrado de la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López, en el que acusa al mandatario Pedro Castillo de liderar una organización criminal desde Palacio de Gobierno. Adviertió que la vacancia presidencial no debería ser el camino que se debería seguir desde el Parlamento tras esta filtración desde el Ministerio Público.

“Yo no creo que el camino sea vacar a Pedro Castillo porque no es constitucional. Por eso, el planteamiento que hago no es que el Congreso lo vaque a pesar de los hechos por los que viene siendo acusado, sino que el propio presidente Castillo tenga la decencia o el respeto por todos los peruanos de dar un paso al costado”, declaró a Exitosa.

Ante lo revelado por la empresaria y lobista, diversos congresistas de oposición y dirigentes de las regiones de Arequipa, Puno y Cusco coincidieron en que el jefe de Estado le debe una explicación al país para despejar el manto de dudas que se ha generado en torno al Ejecutivo. Por su parte, desde un sector del Congreso se estaría analizando una nueva moción de vacancia presidencial.

Alva no fue elegida para ser presidenta del Perú, advierte Vizcarra

Ante la posibilidad de una nueva moción de vacancia presidencial, Martín Vizcarra señaló que los peruanos no votaron en las últimas elecciones por María del Carmen Alva para que ocupe el máximo cargo en Palacio de Gobierno: “Es una cosa por los que los peruanos no hemos votado. María del Carmen Alva quiere emular a su colega Manuel Merino. Pero la solución no es vacar, primero hay que corroborar los hechos”, expresó.

El último domingo, la presidenta del Congreso de la República convocó a los legisladores de diversas bancadas a una nueva sesión del Pleno para este lunes 28 de febrero a las 6.00 p. m., donde los legisladores podrán asistir tanto de manera presencial en el hemiciclo o virtualmente por medio de las plataformas digitales. Esta convocatoria se formalizó tras las últimas declaraciones de Karelim López.