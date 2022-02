Vizcarra no descarta postular a la Presidencia en el 2026: Es una obligación moral con mi país

El exmandatario Martín Vizcarra no descartó postular a la Presidencia de la República en el proceso electoral del 2026 si se llegara a solucionar su situación política, ya que se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años.

En una entrevista con Exitosa, el ex jefe de Estado señaló que no solo es debido a sus ganas postularse, sino que considera es una “obligación moral” que tiene con el Perú para seguir sirviendo a la población.

“Tengo la voluntad de seguir sirviendo a mi país. No solo es un deseo, sino yo siento que es una obligación moral para con mi patria servir al país. Si tengo que postular a la Presidencia y si el pueblo elige la opción de Martín Vizcarra, lo voy a hacer. El pueblo es quien va a elegir”, comentó.

Respecto a su situación jurídica, Vizcarra Cornejo precisó que ha presentado un documento el último 15 de febrero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con la finalidad de revertir la decisión que lo mantiene alejado de los cargos públicos.

Como se recuerda, Martín Vizcarra fue candidato al Congreso en los últimos comicios y obtuvo la votación más alta entre los legisladores, ya que sacó más de 200.000 votos. Sin embargo, no pudo asumir el cargo debido a la inhabilitación que le impuso el Parlamento saliente.

“Yo tengo siete meses de congresista inhabilitado. Yo represento el sentir de 208 mil ciudadanos, hombres y mujeres, que querían que los represente”, sostuvo.

El ex gobernador regional de Moquegua comentó además que si hubiera podido asumir el cargo de congresista, hubiera propuesto la vacancia del presidente y la disolución del Congreso para adelantar las elecciones generales.

“ Si estuviera como congresista sustentaría que nos vamos todos. No me importa que esté en el Parlamento aunque sea 15 días, pero hagamos las cosas por el bien de todos”, añadió.

En ese sentido, consideró que si Dina Boluarte asumiera la presidencia tras una posible destitución de Castillo Terrones debería convocar a un proceso electoral general y rechazó que María del Carmen Alva pudiera asumir el rol de jefa de Estado de transición.

“Si se va Pedro Castillo, tiene que asumir Dina Boluarte. No puede asumir María del Carmen Alva la Presidencia de la República; eso no lo van a permitir los peruanos y me incluyo”, puntualizó.