El USB de Karelim López: las licitaciones a favor de congresistas

La gran prueba. El 24 de febrero, la empresaria y hoy aspirante a la colaboración eficaz Karelim López Arredondo entregó a la fiscal especializada en lavado de activo Luz Taquire Reynoso un USB que supuestamente contenía las pruebas de la existencia de una mafia al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Al respecto, su abogado defensor, César Nakazaki, reveló que López fue amenazada por Zamir Villaverde mientras se encontraba declarando en la Fiscalía. “Personajes vinculados al caso la han empezado a llamar. Le han dicho: ‘Sabemos que estás declarando. Si no te callas, tus hijos van a sufrir’”, indicó.

Luego de que entregara el USB, la fiscal dispuso inmediatamente la revisión de su contenido, en presencia de López Arredondo y su abogado, César Nakazaki, de acuerdo con extractos del acta respectiva, a la que ha tenido acceso La República.

“En este estado se procede a abrir el USB para verificar su contenido en presencia del colaborador eficaz y su abogado defensor. Verificándose 3 archivos en PDF, de una hoja cada uno”, describió la fiscal Taquire Reynoso y su fiscal adjunto Juan Carlos Davis del Piélago.

López señaló que ella tomó el USB de la oficina de Bruno Pacheco. Este contiene el archivo “proyectos 2021″, con fecha de última modificación del 2 de setiembre del 2021. A esa memoria, ella agregó otros dos archivos: el PDF “adjudicaciones 2021″, el 20 de febrero del 2022, y un tercer archivo también PDF nombrado “Aguilar Quispe” el 21 de febrero del 2022. Por las fechas, estos dos últimos archivos fueron agregados al USB cuando López ya había comenzado a declarar.

“El primero de los documentos del 2/9/2021, hora 7.54 a. m., contiene una hoja con una lista de obras del MTC que se estaban negociando”, registraron los fiscales.

“Asimismo, el segundo documento denominado “adjudicaciones 2021″, de fecha 20/2/2022, hora 11.56 p. m., que fue agregado por el colaborador, contiene el cuadro de las obras del MTC ya adjudicadas con participación de la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos, conformada por Roberto Jesús Aguilar Quispe”.

La República ha tenido acceso a este segundo documento. Como se indica, es una lista elaborada posiblemente por la misma colaboradora, de siete adjudicaciones de buena pro realizadas por Provías Nacional.

Karelim López declaró que una organización mafiosa infiltrada en el MTC, de la que forman parte el ministro Juan Silva, el empresario Zamir Villaverde García, los sobrinos del presidente Gian Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo, ofertaron estos contratos a los empresarios que visitaron la casa del jirón Sarratea en Breña.

Precisó que Villaverde podía manejar el MTC porque se encargó de recomendar a personas de confianza en las diferentes direcciones y al frente de Provías. Luego, indicó que las licitaciones se otorgaron a empresas que estaban vinculadas a los cinco congresistas que identifica como “Los Niños”.

López asegura que estos legisladores, entre los que señala a Raúl Doroteo Carbajo y Juan Carlos Mori Celis, hacen todo lo que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, les pide, a cambio de beneficiarse con licitaciones.

Los congresistas se beneficiarían de las licitaciones y contratos por estar vinculados con Alejandro Aguilar Guispe, quien sería el verdadero propietario de la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC, conformada por Roberto Jesús Aguilar Quispe.

Contraloría investiga

Para los concursos de obras públicas, anotó López, INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC siempre participa en las licitaciones con las empresas chinas Consorcio Conservación Vial, China Civil Engineering Construcción Sucursal del Perú y Grupo Constructor y Consultor Asociados.

Ante la difusión pública de esta información, la Contraloría dispuso el inicio de una investigación a Provías Nacional y el MTC para aclarar los presuntos actos de corrupción que denuncia López.

En este sentido, según la relación que entregó López, estas son las licitaciones que se investigarán:

El 9 de setiembre del 2021, Provías adjudicó la obra “Servicios de Gestión y Conservación del corredor vial: La Merced- Jauja-Huancayo” a la empresa China Railway Tunnel Group sucursal del Perú, representada por Liu Yi, por 51.960.769,52 soles.

El 1 de octubre del 2021, el consorcio Conservación Vial Mazocruz, integrado por INIP Ingeniería Integración de Proyectos y China Civil Engineering Construcción Sucursal del Perú, representada por Jaime Rolando Lino Moya, se adjudica el contrato de gestión y conservación del corredor vial Humajalso-Desaguadero-Tacna-Tarata-Capazo-Mazocruz, por 116.510.080,93 soles.

El 29 de noviembre del 2021, China Railway Tunnel Group, sucursal del Perú, se adjudica el contrato de gestión y conservación de un corredor vial en Abancay por 180.582.158,74 soles.

El 21 de setiembre del 2021, el Consorcio Vial Sullana-Tambogrande, integrado por las empresas INIP Ingeniería Integración de Proyectos y la sucursal peruana de China Civil Engineering Construcción se adjudica el contrato de gestión y conservación del corredor vial Sullana-Tumbes por un costo de 105.981.236,16 soles.

El 13 de setiembre del 2021, Provías otorgó a las empresas China Railway N° 10 Engineering Group Co, Ltd sucursal del Perú y Grupo Constructor & Consultor Asociados SAC, representadas por Chen Junkun, el contrato de gestión, mejoramiento y conservación del corredor vial Chamaya (Olmos) -puente Integración-Sondor-Canchaque-Huancabamba por un total de 15.834.752,18 soles.

El 1 octubre de 2021, el Consorcio Vial Sondor Vado Grande, compuesto por INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC y China Civil Engineering Construcción, sucursal del Perú, representado por Jaime Rolando Lino, obtiene la buena pro del servicio de gestión y conservación vial del corredor Sondor-Socchabamba-Vado Grande, por 12.466.346,27 soles.

El 26 de agosto del 2021, Provías Nacional otorga al Consorcio Vial Grupo Tripartito, integrado por China Civil Engineering Construcción, sucursal del Perú, e INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC, el contrato del de gestión y conservación del corredor vial Ilo-Tacna-óvalo Tripartito-Collpa, por una cifra de 65.744.448,41 soles.

Colaboración eficaz

Hasta ahora no está claro en cuál de los hechos, que refiere en su declaración de colaboración eficaz, López admite responsabilidad. Tampoco se sabe si mantendrá su declaración de inocencia en las investigaciones sobre puente Tarata y los contratos de biodiésel en Petroperú.

¿Qué la motivo a convertirse en colaboradora eficaz? De lo que ha trascendido, la Fiscalía de Lavado de Activos habría encontrado una agenda con anotaciones de pagos que ella realizaba a funcionarios públicos, para beneficiarse con licitaciones del Estado.

Al ser descubierta y ante la posibilidad de ir a prisión por esos hechos, decidió hablar del presidente Pedro Castillo y su entorno. Sea cual sea su motivación personal, ahora corresponde a la Fiscalía verificar todo lo que ha dicho para sancionar a los que resulten responsables.

“Solo conocemos el dicho de López en la prensa”

“La declaración de Karelim López no se ha mostrado. Lo único que se conoce es lo que ha trascendido en la prensa. Tampoco se han presentado las pruebas. Para que una declaración de colaboración eficaz adquiera calidad de prueba, debe haber pasado por corroboración y que un juez apruebe el convenio de colaboración”, señala Eduardo Pachas, el abogado del presidente.

Defensa. Abogado Eduardo Pachas niega actos ilícitos. Foto: Carlos Contreras/La República

Indicó que ante las publicaciones de la prensa, el lunes acudirán a la Fiscalía para solicitar que se confirme que esa declaración es real y existe, para poder defenderse. Además, cuestionaran la filtración del documento y probablemente se presente un hábeas corpus.

“Para el derecho, esa declaración no es nada, sin pruebas no es nada. Pero con un dicho plantean la vacancia. El presidente ha declarado que sí sabe quién es Karelim López, pero que no es su amiga ni ha tenido un acercamiento con ella”, subrayó Pachas.

Salud

Minsa. En los archivos del Ministerio de Salud no aparece que Tania Peralta Sánchez haya contratado con este, por 20 millones de soles, como declaró Karelim López a la Fiscalía.

Regiones. Sí aparece que empresas vinculadas a Peralta Sánchez obtuvieron contratos en las direcciones regionales de Salud. Pero estas entidades no pertenecen al Minsa. Depende de cada gobierno regional.

Acta fiscal. Extracto del acta de la Fiscalía de Lavado de Activos en el que se registra el contenido del USB que entregó la aspirante a colaboradora eficaz.

Los contratos. Las licitaciones públicas mencionadas por Karelim López se encuentran accesibles en las páginas web del MTC y Provías Nacional. La Fiscalía deberá pedir copias de los expedientes.

Licitaciones. Los siete concursos públicos de adjudicación de obras por parte de Provías Nacional que se habrían direccionado a favor de los intereses de los congresistas de Acción Popular.