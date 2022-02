Congresistas de Acción Popular implicados aseguran que no conocen a Karelim López

Dos congresistas implicados en la presunta organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo, según declaración que se atribuye a Karelim López Arredondo, negaron conocer a la citada empresaria.

Ella sostuvo que cinco congresistas forman parte de la organización que lidera Castillo y mencionó a los legisladores de Acción Popular Raúl Doroteo y Juan Carlos Mori, los otros serían, según Epicentro TV, Ilich López, de Junín; Darwin Espinoza, de Áncash; y Jorge Flores, de Puno, quienes formarían parte del grupo ‘Los Niños’ y, según López, se habrían confabulado con el mandatario para beneficiarse con obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El congresista arequipeño Edwin Martínez, quien también fue voceado como uno de los implicados, negó cualquier vínculo de corrupción y pidió ser investigado con el fin de demostrar su inocencia.

“Quien nada debe, nada teme. Yo a la señorita Karelim López no la conozco ni en pelea de perros. No conozco a ningún asesor del presidente. Es cierto que me reuní con él en 4 o 5 oportunidades. Que se investigue toda mi labor parlamentaria, no tengo miedo”, dijo.

El congresista estuvo cerca del presidente Castillo durante la última crisis de gabinete, antes de que se nombre a Aníbal Torres Vásquez como premier.

Vía Twitter, el congresista Darwin Espinoza Vargas aseguró que no conoce a Karelim López y nunca se ha reunido con ella y menos ha coordinado. “Además, en la manifestación que ha hecho ante la Fiscalía, no me menciona, así que les pido a los periodistas que me vienen involucrando tener mayor rigurosidad y, cuando menos, recoger mis descargos”, apuntó.

La congresista Karol Paredes (AP), presidenta de la Comisión de Ética, dijo esperar que la investigación se haga de manera rápida y oportuna. “Pero no podemos juzgar a las personas si no tenemos las pruebas. No puedo decir que los correligionarios están en tal o cual situación sin haberlos escuchado”, señaló.

Según Paredes, hoy se reunirá la bancada de AP para ver el caso de sus correligionarios.