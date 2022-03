Silva niega conocer a Pacheco: “Yo no sé ni quién es, nunca ha trabajado conmigo”

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, indicó que no conoce al ex secretario general de Palacio Bruno Pacheco, luego de que la empresaria Karelim López declarara ante el Ministerio Público que ambos estarían involucrados en una presunta organización criminal. Este testimonio fue en el marco de un proceso de colaboración eficaz.

“ Al señor Bruno Pacheco yo no lo conozco, yo lo he visto en la última reunión de campaña (electoral) , porque he estado a cargo de la campaña de Lima, y no es cierto lo que decía el abogado: ‘No, el ministro tiene aval del presidente porque él lo ha recibido cuando vino en su vuelo y le dio (el cargo) como director’. Qué falso es este amigo, tiene que averiguar”, manifestó en conferencia de prensa.

PUEDES VER: Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara procedente denuncia contra Pedro Castillo

En esa línea, sostuvo que se ha relacionado con Pacheco Castillo solo por el tema de la campaña electoral “porque todo el mundo llegaba” a los mítines, y que luego lo ha visto como secretario de Palacio.

“ Yo no sé ni quién es, nunca ha trabajado conmigo, nunca ha compartido nada conmigo , ese personaje lo conozco porque ha estado en Palacio y de sus cosas no sé absolutamente nada. Problema de él si tiene problemas, que lo vea la justicia”, acotó Silva.

Silva negó conocer a Karelim López

Durante la conferencia de prensa, también negó ser cercano a Karelim López, y señaló que ella ya estaba relacionada con el MTC antes de que inicie la gestión de Castillo.