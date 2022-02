Juan Silva sobre Karelim López: “Ella no me conoce, y no debo hablar si no la conozco”

Responde. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, reiteró no conocer a la empresaria Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz en el Ministerio Público, que denunció una presunta organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno liderada, supuestamente, por el presidente Pedro Castillo.

No obstante, para Juan Silva, quien tiene prevista una moción de censura en el Pleno del Congreso este lunes, Karelim López si estaría “metida en una red de corrupción” dentro del MTC aunque mencionó que “no lo asegura”.

“Ella (Karelim López) ha tenido contrataciones con el MTC los años anteriores y debe tener por acá su relación con algunos funcionarios, no lo sé, pero por esa naturaleza debe ser que tiene información. Entiendan que ella a mí no me conoce, y yo no la conozco, y de una persona que no conozco no debo hablar su nombre por respeto ”, declaró durante una conferencia de prensa en el auditorio del MTC.

En ese sentido, el titular del MTC añadió: “Si ella se hubiese cruzado conmigo en algún momento, o me conocería, tendría la razón para hablar, Lo vuelvo a repetir: ella no me conoce y yo no la conozco y no debo hablar sobre una persona que no conozco ”.

Asimismo, también descartó conocer al empresario Samir Villaverde, quien fue sindicado por Karelim López como la persona que interceptó para que asumiera el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“ Respecto al señor Samir Villaverde, no lo conozco, nunca he tratado algún tema con él . Problemas que el señor, o ellos tengan, es problema de él. Tienen que preguntarle a él. No lo conozco, solo lo vi por los medios”, expresó.

En otro momento, Silva descartó tener algún vínculo con los cinco legisladores de Acción Popular (AP) que habrían sido favorecidos con contratos millonarios en el MTC y que forman parte de ‘Los Niños’.

“ Es necesario que entiendan que, a los congresistas que se mencionan en una lista, no los conozco (….) Desmiento totalmente, los congresistas o como ustedes los llamen, no los conozco. Totalmente descartado. Mi persona y el MTC no trabaja de esa manera”, enfatizó.