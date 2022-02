Juan Carlos Mori descalifica testimonio de Karelim López: “Es una persona muy cuestionada”

El congresista Juan Carlos Mori de Acción Popular descalificó a la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López como una voz válida, al considerarla como una “persona muy cuestionada” y que carece de las pruebas para sustentar sus declaraciones ante la Fiscalía de Lavado de Activos. La empresaria y lobista sindicó al parlamentario como parte de una mafia que operaría en la interna del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“Yo niego tajantemente cualquier tipo de acusación que se está vertiendo sobre mi persona en referencia de ese caso (testimonio de Karelim). Yo no sé por qué han tomado mi nombre; si la señora se está acogiendo al proceso de colaboración eficaz, ahora tiene que probar todo lo que está diciendo. Yo estoy llano a tomar todas las medidas del caso, pienso que debe ser investigado en su totalidad, mis cuentas bancarias y todo lo que pueda ser necesario para la investigación están disponibles de mi parte”, declaró a Canal N.

El acciopopulista señaló que no se puede dar por cierto las versiones de una persona altamente cuestionada. “Hay que tener en cuenta que esta es una persona demasiado cuestionada, demasiado mentirosa, la han catalogado por todos lados como alguien que miente y, por lo tanto, no es creíble lo que pueda decir esta señora. (…) Lo que yo quisiera saber es por qué me acusa, yo quisiera entender por qué han tomado mi nombre y el de Acción Popular”, manifestó.

Niega conocer a Karelim López y al ministro Silva

De acuerdo con la versión proporcionada por Karelim López ante el Ministerio Público, cinco congresistas de Acción Popular estarían aliados con el presidente de la República, Pedro Castillo, a cambio de beneficios clandestinos. La empresaria señaló que cinco parlamentarios acciopopulistas, apodados como ‘Los Niños’, siguen ciegamente las órdenes del jefe de Estado. Señaló a dos de ellos: Juan Carlos Mori y Raúl Felipe Doroteo.