Guido Bellido sobre Ruth Luque: Ha sido la persona más cercana al presidente y ahora pide la vacancia

El congresista por Perú Libre Guido Bellido comentó sobre la posición de la vocera Juntos Por el Perú, Ruth Luque, quien comentó que el presidente Pedro Castillo debería pensar en renunciar a su cargo o en su defecto tener en consideración una eventual acusación constitucional o la vacancia debido a las recientes declaraciones de Karelim López.

El parlamentario oficialista lamentó que Luque se haya puesto “al lado de los golpistas” aunque anteriormente fue una persona allegada a Castillo Terrones en representación de su agrupación política.

“Sinceramente, no me sorprende la postura de Ruth Luque. El presidente debe estar al tanto de estas cosas. Ella ha sido la persona más cercana al presidente en representación de Juntos por el Perú, ha visitado, ha conversado [con el presidente]; y hoy se pone al lado de los golpistas y al lado de los que piden la vacancia”, dijo en diálogo con Exitosa.

Una posible vacancia presidencial

El ex primer ministro también habló sobre una posible vacancia presidencial y comentó que el Congreso no cuenta con la cantidad de votos suficientes para destituir al mandatario. Asimismo, manifestó que Juntos Por el Perú no apoyaría dicha moción, ya que sus integrantes no concuerdan con la posición de su vocera.

“Yo entiendo que Ruth Luque se ha perdido de su bancada. Su bancada dice otra cosa. Ella está pidiendo la vacancia del presidente o una salida constitucional, pero lo que va a pasar es que en su bancada quien va a tener que renunciar antes que el presidente de la República es ella ”, sostuvo.

Postura de Juntos Por el Perú

La bancada de Juntos por el Perú se pronunció sobre los recientes cuestionamientos que han surgido sobre el presidente Pedro Castillo, cinco congresistas de Acción Popular y otros funcionarios. El grupo parlamentario exhortó al Ministerio Público a que investigue con celeridad el testimonio de la empresaria Karelim López y que aparte de sus cargos a los funcionarios cuestionados.

“Hoy, nuevamente, solicitamos al Ministerio Público investigar con seriedad y rigurosidad las declaraciones de la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, y exigimos con firmeza que el Gobierno aparte a la brevedad a los ministros y funcionarios cuestionados. La gravedad de los hechos denunciados requiere sanción, caiga quien caiga”, añade.

Sin embargo, precisó que no apoyarán las posibles mociones de vacancia que puedan presentarse en los próximos días y determinó que es tarea del Parlamento “cambiar la situación” del país.

“No corresponde pedir la vacancia del Presidente, quien ha sido elegido en las urnas, sin que existían causas suficientes conforme a la Constitución”, manifiesta.