Alex Paredes sobre posible nueva moción de vacancia: La oposición sabe que no tiene los votos

El congresista Alex Paredes de Perú Libre rechazó al testimonio filtrado de la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López, quien acusó – ante el Ministerio Público – al presidente de la República, Pedro Castillo, de liderar una organización criminal desde Palacio de Gobierno. El parlamentario oficialista calificó de “irresponsables” a los legisladores que quieren utilizar esta declaración para sustentar una nueva moción de vacancia presidencial.

“Sí, de manera irresponsable (es posible que se presente nuevamente una moción de vacancia presidencial). Esto por algunas personas que no tienen madurez política o no tienen empatía con lo que pasa la población peruana. Tantos problemas que tiene la población que le queremos generar esta situación. Yo no sé cómo se puede sustentar un pedido de vacancia con el testimonio de una persona que ha cometido delitos, que está investigada, que entró en pánico y empezó a tirar barro con ventilador”, declaró a Exitosa.

Ante ello, Alex Paredes consideró que una nueva moción de vacancia presidencial no prosperaría en el Congreso, dado que la oposición no contaría con los votos necesarios: “Ellos (la oposición) saben que no llegan (a los 87 votos), lo que ellos quieren es protagonismo. (…) Hay personas (de algunas bancadas) que ya se han pronunciado públicamente sobre su postura (en contra de apoyar la vacancia)”, agregó.

María del Carmen Alva convoca pleno del Congreso para este lunes

El último domingo, la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, convocó a los legisladores de diversas bancadas a una nueva sesión del Pleno para este lunes 28 de febrero a las 6.00 p. m., donde los legisladores podrán asistir tanto de manera presencial en el hemiciclo o virtualmente por medio de las plataformas digitales.

Este cónclave parlamentario se produce a raíz de las declaraciones de Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz, donde señaló una presunta organización criminal orquestada dentro de Palacio de Gobierno y dirigida por el presidente Pedro Castillo. Más temprano, desde las 9.00 a.m. se reuniría la Junta de Portavoces en el Legislativo.