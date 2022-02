Pese a testimonio de Karelim López, legisladores insistirán con modificar Ley de Colaboración Eficaz

La filtración del testimonio que había dado Karelim López ante la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos parece haber complicado el panorama para el presidente de la República, Pedro Castillo. La empresaria habría decidido acogerse a la colaboración eficaz y señalar al jefe de Estado como cabecilla de una organización criminal, la cual estaría infiltrada en Palacio de Gobierno, en algunos ministerios y en el Congreso. Versión que podría ser utilizada por quienes buscan la salida del mandatario del cargo, pero a su vez esta nueva filtración —desde el Ministerio Público— genera un daño colateral para la misma institución, ya que reafirma la voluntad de los integrantes de la Comisión de Justicia para impulsar la modificación de la Ley de Colaboración Eficaz.

La Comisión de Justicia del Parlamento aprobó el dictamen de un proyecto que busca la edición de la mencionada ley, con la que se propone la penalización de fiscales, procuradores y jueces que filtren el contenido de los testimonios de los colaboradores y a los periodistas que la difundan. Según las actas de este grupo de trabajo, Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Hernando Guerra García (Fuerza Popular) presionaron para aprobar el dictamen. Además, se sabe que ambos partidos tienen personajes como Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón que están involucrados en investigaciones en el Ministerio Público.

Ante la difusión del presunto testimonio de Karelim López, como informó La República, el vocero de Acción Popular e integrante de la Comisión de Justicia, Elvis Vergara, consideró que lo declarado por la empresaria solo confirma la necesidad de modificar la Ley de Colaboración Eficaz. “Ahora hay mayor certeza de que se tiene que aprobar esta iniciativa porque, cuando se hace pública una declaración de un colaborador eficaz, esta ya no tiene validez, no tiene sentido. Ahí se pierde una gran oportunidad para buscar justicia”, explicó en diálogo con este medio.

Elvis Vergara, vocero de Acción Popular, considera que "no se le puede dar mucha credibilidad" a la sola declaración de Karelim López. Pide pruebas concretas. Foto: Congreso

En esta misma línea opinó Alex Paredes, congresista de Perú Libre y también integrante de la Comisión de Justicia, al señalar a La República que la declaración de la empresaria valida lo expresado por los miembros de este grupo de trabajo. “ Ahí está pues, hay que valorar la colaboración eficaz y a los potenciales colaboradores. (…) Eso nos da la razón (a la Comisión de Justicia) porque las declaraciones de un personaje de esa catadura moral llevan a un nivel de zozobra al país y qué facilidad para ella afirmar lo que afirma, qué casualidad que su abogado sea el Sr. (César) Nakazaki. (…) Las coincidencias en la vida no existen”, agregó.

Posturas en contra de modificar la Ley de colaboración eficaz

Otra es la opinión desde Juntos por el Perú, bancada que se pronunció en contra de la modificación tras la aprobación del dictamen. La vocera de este grupo parlamentario, Ruth Luque, sentó postura en rechazo a esta iniciativa que debilitaría la figura de la colaboración eficaz.

“Desde hace varios años ha habido intención política de debilitar trabajo de fiscales a cargo de casos Lava Jato, Club de la Construcción, Los Cuellos Blancos y otros porque colaboración eficaz ha evidenciado participación de políticos”, comentó.

De similar forma se pronunció su colega de bancada Isabel Cortez, quien —en diálogo con este medio— suscribió la posición de JPP: “Desde Juntos por el Perú, cualquier decisión se toma luego de una reunión de bancada, no se puede meter a la cárcel a fiscales”.

Por otro lado, a través de su cuenta de Twitter, el congresista Juan Burgos de Avanza País se refirió en contra del dictamen aprobado en la Comisión de Justicia. “Perú Libre y Fuerza Popular unidos en contra de la Ley de Colaboración Eficaz. Claro, les importa más a los dinámicos y a los cocteles”, expresó.

Ministerio Público debe asumir sus responsabilidades, afirman

Alex Paredes advirtió que la Fiscalía de la Nación debe asumir su responsabilidad por la filtración del presunto testimonio de Karelim López, por lo que espera que el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia reciba el apoyo del resto de bancadas.

“Solo es un proyecto de ley que se ha aprobado en una comisión, pero falta que pase al pleno. Ahí el resto de congresistas evaluarán este asunto. (…) Esto no puede quedar en la impunidad, aquí hay un trabajador que tiene una responsabilidad en la Fiscalía correspondiente, por la que se le paga muy buen sueldo. Este sujeto tiene que responder por la filtración de esta manifestación”, señaló.

Alex Paredes advierte que el bloque magisterial de Perú Libre "tomará acciones" contra nuevas filtraciones desde el Ministerio Público. Foto: Congreso

Por su parte, Elvis Vergara consideró que la difusión de este testimonio no debería perjudicar la imagen del Ministerio Público. “No podemos hablar de la Fiscalía como institución, más bien puede haber en la Fiscalía malos elementos que, tal vez por una motivación económica, hayan filtrado la información”, acotó.

Respecto a lo declarado por López Arredondo, el vocero acciopopulista añadió que no basta con una declaración para hablar sobre una vacancia, ya que el testimonio de la empresaria deberá ser acreditado con pruebas: “Bueno, hay que investigar. En realidad, en estos momentos en los que se ve una pugna de poderes terrible, uno no puede darle mucha credibilidad a una señora con una sola declaración, sino que tiene que tener algún otro indicio que vincule el hecho. En todo caso, algo que le dé mayor certeza a esa declaración”.