Vizcarra pide la renuncia de Pedro Castillo ante revelaciones de López

Desde Cusco, el expresidente de la República Martín Vizcarra pidió la renuncia del mandatario Pedro Castillo, luego de las revelaciones que hizo la colaboradora eficaz Karelim López, en el que el jefe de Estado, estaría involucrado en presuntos actos de corrupción. Señaló que la acusación es sumamente grave y refirió que es fácil corroborar con las informaciones que ya se habían vertido en los medios de comunicación.

“De ser cierto no puede continuar en el cargo”, puntualizó. Además, Vizcarra refirió que si bien el Gobierno de Castillo no es bueno y que él mismo lo ha reconocido, al señalar que no estaba preparado para llevar las riendas del país, esa situación incluso se podría perdonar. Sin embargo, no debería abusar de la confianza de la población para un “aprovechamiento económico personal ”, indicó.

PUEDES VER: ONU recibe quejas de afectados por la contaminación minera en Espinar

Asimismo, el exmandatario manifestó que el problema en el país no terminaría con la renuncia de Castillo, sino que el Congreso actual también debe irse. Dijo que hay bancadas, sobre todo de la derecha, que quieren Gobernar sin haber logrado las elecciones.